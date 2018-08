Halflange kapsels herfst winter 2018 2019. De mooiste kapsels voor halflang haar

Halflang haar is en blijft een trend. Haar tot op je schouders is een klassieker. Het staat vlot en pittig en je kunt er een heleboel mee. Veel celebs en fashion modellen kiezen voor deze haarlengte. Halflange kapsels staan jong en fris, en zijn ook geschikt voor als je niet meer zo piepjong bent maar je je haar toch vrouwelijk wilt dragen.

Op de catwalks zagen we weer een heleboel halflange kapsels. Het opvallende was dat we voor herfst winter 2018 2019 vrij weinig pony’s zagen. En als we er eentje zagen, dan was die meestal een beetje sprieterig dun en lang. Het voordeel van zo’n pony is dat je ‘m gemakkelijk kunt weg stylen. Bekijk de kapselfoto’s hieronder maar eens.

Op veel catwalks werd het haar bovendien in een middenscheiding gedragen en werd het heel natuurlijk gestyled. Schoolvoorbeeld van deze haardracht is topmodel en socialite Bella Hadid die haar haar inmiddels al een paar jaar op schouderlengte draagt. Qua styling zijn verder ook waves en slag zijn nog steeds populair. Op een enkele catwalk zagen we fingerwaves terugkomen.

De meeste halflange kapsels zijn vrij recht geknipt met wat lange lagen om het haar volume te geven. Dit is in lijn met de kapsel trends voor herfst winter 2018 2019 waarin het nog steeds allemaal om de eigen natuurlijke textuur van het haar draait en we voor niet al te gekunstelde haarsnitten gaan.

Met halflang haar kan het eigenlijk niet misgaan. Het is bovendien een perfecte tussenstap voor als je van lang haar naar een kort kapsel wilt maar het niet in één keer aandurft.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en doe kapsel en haarstylingsideeën op.