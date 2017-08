Volgens de haartrends mag tegenwoordig elke haarlengte: van klassiek lang haar tot halflang haar – van bob kapsels tot lob kapels – tot superkorte (bloempot)kapsels. Met halflang haar kies je letterlijk voor een gulden middenweg. Halflange kapsels zoals de (korte) bob en lob (lange bob) zijn gemakkelijk in het onderhoud, veelzijdig en net wat pittiger dan klassiek lang haar tot (ver) over de schouders. Een schoolvoorbeeld van de lob is het kapsel van socialite Alexa Chung.

Ook steeds meer modellen kiezen op dit moment voor halflang haar om hun look te moderniseren. Zo is een gelaagde lob bijvoorbeeld hét kapsel bij uitstek van Nederlands topmodel Marjan Jonkman. Sinds wij haar op de catwalks zien, kennen we haar alleen maar met een lange bob in een trendy platina kleur. Met dit halflange kapsel onderscheidt ze zich van de andere modellen die maar al vaak voor ‘kloontjes’ van elkaar kunnen doorgaan.

Halflang haar is geschikt voor alle vrouwen (van elke leeftijd) die de overstap van lang haar naar wat korter (maar nog steeds vrouwelijk) haar en een meer trendy hair look willen maken. Het halflange kapsel van Marjan is in laagjes geknipt om het wat beweging te geven. Dit kapsel is ook geschikt voor als je wat fijner haar hebt. Het is dan wel aan te raden om het haar wat langer – tot net boven de schouders – te houden en niet voor een al te korte bob te gaan. Het is verder aan de bravoure van je hair stylist om dit kapsel af te stemmen op jouw persoonlijkheid, haar en levensstijl.

Halflang haar. Zo style je dit lobkapsel

De styling van dit gelaagde lobkapsel is vrij eenvoudig. Pablo Robledo, International Hairstylist Pantene, gaf ons de volgende styling tips mee:

‘Dit halflange kapsel is gecombineerd met een lange pony. De platinablonde haarkleur voegt een extra moderne touch toe. Voor de styling gebruik je een mousse (bijvoorbeeld Pantene Volume Body Boosting Mousse) op handdoekdroog haar en daarna föhn je je haar. Als het eenmaal droog is, breng je een droge olie aan om het beweging te geven, het te hydrateren en het een mooie glans te geven.’

Verder kun je enorm veel met dit halflange kapsel. Je kunt het wavy dragen of wat sluiker. Voor een extra feestelijk accent gebruik je haaraccessoires zoals de haarspelden met strass die we bij de Fashion Show van N21 in Milaan zagen (zie de foto’s).