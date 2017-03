Haartrends. Waarom het woord ‘haar permanent’ geen horrorbeelden meer hoeft op te roepen

Het woord 'haarpermanent' roept in menig vrouw horrorbeelden op. We denken meteen aan stijve krulletjes en ouderwetse kappershoofden. Maar tegenwoordig is dit allemaal anders.

De golvende beach waves en beeldige krullenkopjes die we op de catwalks van de afgelopen seizoenen zagen (en die we vast en zeker in het straatbeeld gaan zien) zouden wel eens tot een revival van het ‘permanent’ kunnen leiden. En dat permanent ziet er tegenwoordig heel anders uit.



Waarom het woord ‘permanent’ ons de schrik om ons hart doet slaan

Voordat we ingaan op de moderne permanent-technieken en de filosofie daarachter willen we eerst even stilstaan bij de ellendige beelden die het permanent bij ons oproept. Het woord ‘permanent’ doet ons de schrik om het hart slaan omdat:

#1 het permanent van vroeger inderdaad ‘permanent’ was en dat is iets wat we in onze huidige ‘vloeibare’ maatschappij met razendsnelle veranderingen nu juist niet willen;

#2 het permanent van vroeger werd gezet met kleine rollen waardoor de krulletjes er heel stijf en strak uitzagen;

#3 het permanent van vroeger, vooral omdat er geen gulden middenwegen waren, zo’n drastische verandering was, dat iedereen direct kon zien dat je zo ijdel was geweest om een permanent te laten zetten (‘natuurlijk’ is anders!);

#4 het permanent van vroeger het haar aanzienlijk beschadigde en het bijna onmogelijk maakte om een tweede behandeling te ondergaan.

Waarom we niet meer bang hoeven te zijn voor een permanent

Vandaag de dag is alles anders. De technieken en producten om het haar golvend of krullend te maken, zijn enorm verbeterd en veel haarvriendelijker. Bovendien is de insteek tegenwoordig heel anders.

De rollers zijn groter geworden en de hair stylist kan de mate van slag of krul zelf bepalen. Verder is het permanent veel ‘flexibeler’ geworden. Vroeger ging je onder de droogkap om je haar in model te brengen en was het de bedoeling dat je haar de hele week precies zo bleef zitten, of het nu ging om strakke krulletjes of een jaren ’80 supervolume.

Nu is het idee achter een permanent niet meer dat je haar de hele week letterlijk in de krul zit. De permanenten van nu geven je haar de gewenste beweging en het idee erachter is dat je het na het douchen zelf, met de juiste haarstylingsproducten, in een handomdraai in model brengt. En dat model kies je zelf, al naar gelang je mood en de gelegenheid. Een permanent legt dus een goede basis voor een snelle hair styling, maar beperkt je niet in de mogelijkheden.

Al met al kun je eigenlijk maar één conclusie trekken: we moeten een andere benaming voor het ‘permanent’ vinden!

Door Trendystyle