Haartrends herfst winter 2019 2020. Korte kapsels met pony

Korte kapsels zijn weer helemaal terug in het beeld. Pixie cuts zijn hot. Androgine kopjes ook. Zelfs rattenkopjes doen voor de herfst en winter 2019 2020 weer mee. Klik maar eens door de korte kapsels die we onlangs al publiceerden.

Wat veel vrouwen van een kort kapsel weerhoudt, is dat zo kort gewiekt hoofd niet zo… hum… vrouwelijk oogt. Je kunt dan met zachte plukjes in de nek en rond de oren werken. Maar dé truc om je korte koppie een vrouwelijke touch mee te geven, is natuurlijk de pony. Want zeg nu eerlijk: hoeveel mannen met pony lopen er rond? Bij modeshows kom je ze wel tegen maar dat is een wereld apart. In het ‘echte’ leven zijn het er maar weinig. Juist daarom kan een pony het verschil maken.

Qua pony kun je natuurlijk weer alle kanten op. De haartrends voor herfst winter 2019 2020 laten allerlei typen pony’s zien. Je kunt kiezen voor een korte en rafelige pony, voor een wat langere rechte pony, voor een korte, superrechte pony, of voor een krullende pony als je van jezelf krullen hebt.

Wat voor soort pony je kiest, zal afhangen van de look die je in gedachten hebt maar ook van de vorm van je gezicht. Heb je een klein gezicht, dan staat een wat kortere of onregelmatige pony je misschien het beste. Is je gezicht wat lang, dan kan een wat zwaardere en volle pony je helpen. Een vrij hoekig gezicht heeft baat bij een schuin aflopende pony. Een rond gezicht combineer je met een micro-pony. Maar ook hier geldt dat het maar vuistregels zijn. Eigenlijk moet je gewoon lekker doen waar je zin in hebt, en experimenteren!

TRENDYSTYLE