Haartrends 2018. Finger waves met een moderne twist

De haartrends voor 2018? Hair stylist Peter Gray vertelt er ons meer over in het video interview hieronder. Wij ontmoetten de bekende kapper backstage bij de fashion show van Les Copains in Milaan. Het kapsel dat hij voor deze catwalk ontwierp, is een moderne variant van finger waves, een mix van stijlen en contrasten, precies zoals we dat voor het komende seizoen gaan zien.

‘Voor zomer 2018 gaan we een heleboel waves zien‘, vertelt Peter Gray. ‘Eigenlijk gaan we van alles zien. Het is één grote mix van stijlen. Tegenwoordig is er zoveel informatie en zijn er zoveel fantastische haarproducten, zoveel opties. Het is niet moeilijk voor de vrouw van nu om een eigen, individuele stijl te kiezen.‘

Voor de fashion show van Les Copains creëerde Peter Gray een kapsel met aan de ene kant van het hoofd platte ‘finger waves’ en aan de andere kant een asymmetrische golfbeweging. Al het haar komt uiteindelijk achter op het hoofd samen in een lage ‘geknoopte’ paardenstaart, bijeengehouden door een strook stof uit de Les Copains collectie. De paardenstaart is niet strak en netjes maar de haartjes vliegen een beetje in het rond zodat je een soort rock-and-roll feeling krijgt. Je hebt dus een contrast tussen een soort rock-and-roll stijl en een zacht en lieve mood. Modern en chic versus klassieke finger waves.

De inspiratie voor deze intrigerende look is Millicent Rogers, Amerikaanse socialite, fashion icoon (1902-1953) en, last but not least, erfgename van de olie tycoon Henry Rogers. Later in haar leven werd Millicent activist en zette ze zich in voor de rechten van de native Amerikanen. Haar activiteiten brachten haar richting Mexico. Al deze invloeden zijn terug te vinden in de collectie van Les Copains en samengebracht in het kapsel dat Peter Gray ontwierp.

Praktische tip: voor de finger waves gebruikte Peter Gray Spray L’Oreal Professionnel Constructor en eendebekspelden (een must-have tool voor dit kapsel).

Bekijk het video interview en de foto’s en ga dan zelf aan de slag met deze moderne interpretatie van finger waves. We love it!

Schrijf je in voor de gratis Trendystyle nieuwsbrief: Mode, beauty en trends