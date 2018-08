Haarkleurtrends herfst winter 2018 2019 voor dames. De nieuwste haarkleuringen

De nieuwste haarkleurtrends herfst winter 2018 2019? Je zou ze kunnen omschrijven als geraffineerd, stijlvol en ingetogen. Met andere woorden: het is gedaan met de pastelkleurige haarverfjes van de afgelopen seizoenen. Dat betekent niet dat we ze niet meer gaan zien, maar de hype is over. De haarkleuringen voor herfst winter 2018 2019 laten een natuurlijker beeld zien. We zetten de allernieuwste haarkleurtrends voor je op een rijtje:

Koele blondtinten

De blondtinten voor de winter worden koeler en dat zal niemand verbazen. Donkere roots mogen nog steeds als ze maar natuurlijk mooi overlopen. Want alles wat oogt als streep of te kunstmatig is deze winter in de ban. Ook hightlights moeten superfijn zijn en eerder een soort blonde waas over je haar leggen dan eruit zien als door de zon opgelichte strepen. Al met al liggen deze blondkleuren in de lijn van ‘nude hair’, een trend die we een paar jaar geleden al tegenkwamen en staat voor vrij bleke en verwassen blondkleuren zonder een rode ondertoon.

Chocoladebruin

Bruine haarkleuringen zijn het deze winter helemaal. We gaan voor diepe, warme donkere en troostende chocoladekleuren. Klassiek mooi! Wel even je make-up aanpassen als je van een lichtere haarkleur komt.

Zachte bruintinten

Is een diepbruine chocoladetint te donker voor je, kijk dan eens bij de natuurlijke lichtbruine haarkleuringen. Lichtbruin, muisbruin, reebruin of donker karamelblond zijn tinten die we volop gaan zien. Het zijn vrij neutrale kleuren die zich gemakkelijk laten dragen en die heel chic kunnen zijn.

Rode haarkleuren zijn hot!

Ben je van nature rood, dan ben je dit winterseizoen helemaal ‘in trend’. Roodtinten zijn hot. Je zou je eigen rode haarkleur wat extra kunnen aanzetten. Ook voor blondines en brunettes zijn rode kleuringen een optie. Redheads stelen de show!

Platina en gebleekt haar

De platinablonde haarkleurtrend van afgelopen winter blijven we voor herfst winter 2018 2019 ook zien. Zo’n platinablonde kleur is een perfect basis voor uitwasbare haarkleuringen. Dit is een trend voor mensen die graag met haarkleuren experimenteren.

Goud en creatieve haarkleuringen

En dan zijn er altijd nog uitspattingen en andere creatieve idee├źn op het gebied van de haarkleurtrends. Zoals de goudgeverfde kapseltjes bij de fashion show van Thom Browne. Of de felgekleurde bob kapseltjes bij Marc Jacobs en Jeremy Scott. Of zoals het halfblonde, half chocoladebruine kapsel dat we tijdens de Paris Fashion Week spotten.

Bekijk de kapselfoto’s en haarkleuren maar eens en maak je keuze!

