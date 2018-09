Korte kapsels zijn weer helemaal in. Bob en lob kapsels zijn ultra trendy en vooral heel populair onder celebs en VIPs. Lang haar wordt korter; de meest gangbare lengte is net over het sleutelbeen maar zeker niet meer tot op of over de borst. Bij al deze haarlengtes horen haarkleuren en haarkleurtrends. Die zijn per lengte verschillend.

Korte kapsels en extreme haarkleuren

Voor korte kapsels kiezen de hair stylisten en fashionista’s (én modellen) graag extreme haarkleuren. Ten eerste omdat zo’n haarkleur een trendy kapsel extra luister bijzet, en ten tweede omdat kort haar zich nu eenmaal beter leent voor extreme haarkleuren. Het haar raakt minder snel beschadigd omdat je het regelmatig knipt.

De haarkleuren die op dit moment met korte kapsels gecombineerd worden, zijn: bleach (gebleekt) en uitgesproken pasteltinten als roze en perzik kleuren.

Halflange kapsels. De bobs en lobs. Grijstinten en roze of blauwe gloedjes

Halflang haar vraagt om een voorzichtige aanpak qua haarkleuren. Ten eerste omdat een uitgesproken kleur een sterkere impact heeft (het oppervlak is immers groter), en ten tweede omdat je je haar mooi wilt houden. Een enkele waagt zich aan een opvallende kleur waarvoor het haar eerst ontkleurd moet worden, maar de meeste fashionista’s gaan voor een gloed: een grijze gloed, een champagneroze gloed of een blauwachtige gloed. Met de tijdelijke kleurtjes die je tegenwoordig in elke supermarkt vindt, kun je zonder enige risico’s experimenteren. De grijstinten die je op de eerste foto op deze pagina ziet, komen uit zo’n pakje.

Lang haar. Natuurlijke haarkleuren

Lang haar gaat gewoonlijk gepaard met natuurlijke haarkleuren. En die haarkleuren zijn voor het komende seizoen héél natuurlijk. Zachte blondtinten, honingkleuren, mooie kastanjebruine kleuren. Soft is het sleutelwoord. Ga je voor mèches of coupe de soleil vraag je kapper dan om de streepjes heel dun te zetten zodat je haar oplicht maar er geen blonde banen door je haar lopen.