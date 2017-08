Over haarkleuren valt dit seizoen zoveel te vertellen. Trendystyle interviewde haarkleurgoeroe Marriët Gakes over de allernieuwste haarkleurtrends en eerlijk gezegd raakten we niet uitgepraat. Alles mag, alles kan, de technieken zijn steeds geavanceerder en de haarkleuren steeds geraffineerder. Het lijkt wel of de pastels en grijstinten van een paar jaar geleden de deur hebben geopend naar een heel nieuwe haarkleurwereld met oneindig veel trends.

In dit interview vertelt Marriët Gakes vanuit haar ervaring als Global Master Color Innovation bij Keune Haircosmetics, en als hair stylist van vele celebs die haar salon aan de Herengracht in Amsterdam bezoeken over de ‘Instant Creativity-trend’.

Haarkleurtrends. De Instant Creativity-trend

‘Voorheen was make-up een grote katalysator voor creativiteit, maar nu zie je steeds meer dat haarkleur dat overneemt. Denk maar eens aan de pasteltinten die we de afgelopen seizoenen hebben gezien. Mensen vinden het leuk om veel en snel te veranderen. Men wordt steeds creatiever. Ik vind het zelf een heel leuke ontwikkeling. Haarkleur wordt belangrijk in ons land, in de wereld.’

‘In de Instant Creativity-trend draait het allemaal om creativiteit. Met je haarkleur geef je uiting aan je eigen creativiteit. Ik geef een voorbeeld: je hebt een kantoorjob en moet je aan een soort dresscode houden, maar je wilt toch wel iets bijzonders. Dan kun je bijvoorbeeld een onderlaag van je haar een mooie pink tint geven. Op kantoor waar je je haar in een lage knot draagt, ziet niemand er iets van want de onderlaag is verborgen maar als je in het weekend gaat dansen en je je haar losschudt dan komt er opeens zo’n spannende haarkleur onder vandaan.’

‘Met zijn onverwachte twist geef je uitdrukking aan je eigen persoonlijkheid. Het gaat erom om het creatieve in jezelf naar boven te halen. Dat kun je allerlei manieren doen. We zagen al de roze onderlaag, maar je kunt bijvoorbeeld ook voor een leuke uitwasbare pasteltint gaan als je naar een festivalletje gaat. Of een verrassing in je haar te stoppen, een verandering die je altijd al had willen doorvoeren, en die van tijdelijke aard is.’

‘Het is een heel speelse manier om met je haar om te gaan. Deze trend is echt een challenge en we zien ‘m in eigenlijk alle kleuren. Het gaat dus voornamelijk om de creativiteit die jijzelf in je haar stopt. Bij de één zal die groter dan bij de ander. Sommige mensen spreekt deze trend misschien helemaal niet aan terwijl anderen er helemaal in losgaan.’

Blorange beach hair ,with a pink undertone it is ! For these lovely sunny days 🌞. #beachhair #sun #keune #nofilter A post shared by Marriët (@marrietgakes) on Jun 1, 2017 at 11:52pm PDT

Anything goes… zolang het bij JOU past

‘Het is wel altijd goed om voor ogen te houden dat wat je doet afgestemd moet zijn op jouw persoonlijkheid. Haarkleurtrends zijn geweldig maar het allerbelangrijkst is dat de kleur die je kiest bij jou past.’

‘Daar gaat uiteindelijk ons hele vak om. Ik vind het als kapper heel belangrijk dat ik weet wat er allemaal speelt en ik vind het belangrijk dat mijn klanten van mij weten dat ik weet wat er speelt. Maar toch ga ik altijd terug naar: ‘Wie ben jij?’, ‘Wat past het beste bij jou?’ en ‘Hoe kunnen we eventueel één van die trends vertalen naar haar dat voor jou op maat gemaakt wordt?’ Deze vragen moet je jezelf thuis als je creatief aan de slag ook stellen.’

‘Het fijne is dat alles mag. Voorheen konden we heel goed over trends spreken, maar vandaag de dag is ‘anything goes’ het motto. Er gebeurt zoveel. Er is niet meer één bepaalde stroming. Natuurlijk zie je wel dingen vaker terugkomen. Zo gaan veel mensen op dit moment voor soft pink. Maar met dat ‘anything goes’ zie je heel veel stromingen. Het zijn allemaal trends en daarbij draait het steeds meer om het individu, om op maat gemaakte kleuren. De kleur die je kiest moet steeds meer een verlengstuk van je persoonlijkheid zijn. Ik vind het erg leuk dat de trends veel breder worden omdat er dan voor iedereen wel iets bijzonders te vinden is.’

Met dank aan Marriët Gakes, kleurspecialist, celeb colorist, Global Master Color Innovation bij Keune Haircosmetics. Marriët Gakes heeft haar eigen exclusieve salon aan de Herengracht 227 in Amsterdam (www.marrietgakes.nl).

Lees ook: 10 Gouden Tricks en Tips voor schitterende haarkleuren van Marriët Gakes