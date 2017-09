Haarkleuren vrouw 2018. Haarkleur trends en mode trends gaan steeds vaker hand in hand. Op de catwalks voor herfst winter 2017 2018 zagen we opvallend veel felle, vaak zelfs primaire kleuren. Deze kleuren zien we ook in de haarkleur trends terug. Sterker nog, we zagen deze haarkleuren zelfs op de catwalks en dit is een nieuwigheid.

De modewereld en zeker die van de catwalks en internationale modeweken is vaak vrij terughoudend als het op haarkleuren aankomt. Het is pas sinds een aantal jaren dat we fashion modellen met gekleurd haar zien. Fernanda Ly bijvoorbeeld was een van de eerste modellen met roze haar. Het is ook wel begrijpelijk dat modellen er tien keer over denken om hun haar een aparte kleur te geven. Ze moeten nu eenmaal ‘veelzijdig’ zijn, een canvas dat iedere ontwerper op zijn of haar manier kan ‘invullen’.

Met het fenomeen van de streetstyle dat ook de ‘traditionele’ mode steeds meer beïnvloedt, zien we toch echter steeds meer haarkleuren op de catwalks. Zo ging Versace voor fel gekleurde haarstrengen in de primaire kleuren geel, rood en blauw. Bij Issey Miyake zagen we gekleurde strengen haar die als een haarband rond het gezicht lagen. Fashion model Mae Lapres presenteerde zich op eigen initiatief met felblauw haar en Sasha Belyaeva kwam met een mix van grijs en groen. Allemaal kleuren die voorheen ondenkbaar waren!

De nieuwe kleurtechnieken maken het ons tegenwoordig ook wel heel gemakkelijk. Veel kleurtjes was je met een paar shampoos weer uit. Zo kun je heerlijk experimenteren met haarkleuren zonder dat je eraan vast zit en zonder dat je haar er al teveel van te lijden heeft.

Bekijk de haarkleur foto’s hieronder maar eens. Laat je inspireren!

