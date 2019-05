Haarkleuren trends zomer 2019. Boho blond, honing en hazelnoot

Naarmate de zomer dichterbij komt, kristalleren de haarkleurtrends zich uit. Het wordt de zomer van de honing- en hazelnoottinten. Dat roepen de hair stylisten al een tijdje. Maar ook blond doet (natuurlijk) mee. In het bijzonder ‘boho blond’. Laten we nog eens langs de hotste haarkleurtjes lopen.

Haarkleuren lente zomer 2019

Brunettes

Donkere haarkleuren zijn hot, maar er moet wel een smaakje aanzitten. De inspiratie voor de brunettes voor zomer 2019 is in de keuken te vinden. Honing, karamel, cappuccino, hazelnoot, melkchocolade en bittere chocolade.

Rood haar

Rood haar is ook een trend, vooral als je van jezelf al een roodachtig gloedje hebt. De trend is dan om het rode pigment in je haar nog eens extra te versterken. Ga voor diep oranje (oranje is dé modekleur) of voor vlammend rood. Durf op te vallen.

Boho blond

De zomer en blond zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat geldt ook voor zomer 2019. Platinablond is nog altijd ultrachic (als je het op de juiste manier draagt). Daarnaast gaan we vooral ook boho blond zien.

Boho blond is blond dat bovenop het hoofd wat donkerder is en naar de punten toe honingblond wordt. Maar dat is niets nieuws! roep je waarschijnlijk nu. Daarin zou je wel eens gelijk kunnen hebben. Het lijkt erop dat de modewereld nu eindelijk een geschikte term heeft gevonden voor wat we voorheen ‘uitgroei’ of ‘root stretching’ noemden.

Overigens ziet boho blond er niet helemaal hetzelfde uit als ‘uitgroei’. Deze zomer is het kleurverloop van donker naar blond heel geleidelijk. Zoals altijd zit er dus wel ontwikkeling, een soort evolutie in de trend. Vraag je kapper of-ie dat kleurverschil heel subtiel in je haar zet. Tegelijkertijd moet het er ook heel natuurlijk en ‘casual’ uitzien. Geen kappershoofd dus maar een boho hoofd…

