Haarkleuren trends 2017. Is een beige of koele brunette haarkleur (à la Gigi Hadid) iets voor jou?

Er is zoveel gaande op het gebied van de haarkleuren. Wie had er een paar seizoenen geleden aan bleach gedacht? Of aan vintage kleuren? Of aan BEIGE of KOELE BRUNETTE haarkleuren? Zeg nu zelf!

Vooral die beige en koele brunette kleuren intrigeren ons. Want hoe vaak hebben we niet aan onze kapper gevraagd om géén rood in onze haarkleur te doen. Altijd weer ging het mis en lag er die gehate rode gloed over. Het is, wat ons betreft, goed nieuws dat allernieuwste brunette haartrend draait om niet-rode bruintinten. Randy van Rijsbergen van Salon B vertelt er meer over:

Kenmerkend voor de nieuwe koele beige of brunette tinten is dat er nul warmte in zit – Randy van Rijsbergen van Salon B

‘Stel, je bent donker en je wilt ook wel iets nieuws, maar je voelt niets voor bleach of heel licht haar, zoals dat nu een trend is (lees: Haarkleuren trends 2017. Bleach is een mega trend. Interview met Randy van Rijsbergen van Salon B), dan is daar een andere kleurtrend voor: cool beige brunette. Denk daarbij voor inspiratie aan Gigi Hadid. Die heeft altijd hele mooie koele bruintinten waar een beigeachtige glow inzit.’

‘Kenmerkend voor de nieuwe koele beige of brunette tinten is dat er nul warmte in zit. Er mag echt geen gloedje rood in zitten, geen gloedje warmte. Het zijn puur echt ijzige bruinkleuren, om het zo maar eens te zeggen.’

‘Verder kun je er natuurlijk ook weer highlights doorheen zetten of een balayage techniek erop loslaten maar eigenlijk is het veel mooier als je van roots tot punten die koele beige of brunette kleur hebt.’

‘Je moet wel beseffen dat het best wel moeilijk is om zo’n kleur goed vast te houden, want er zit zoveel warmte in bruin. Je hoeft maar even met een beige of koel bruine haarkleur in de zon te zitten en de kleur wordt alweer warmer. Er zijn gelukkig wel hulpmiddelen voor om deze kleuren te beschermen. Ik adviseer om met koele bruine maskers te werken om te zorgen dat de kleur mooi blijft. Dus in plaats van zilvershampoo te gebruiken voor blond haar, gebruik je voor deze beigetinten een koel bruinmasker om de kleur te onderdrukken.’

‘Het mooie van deze koele beige en bruintinten is, net zoals bij bleach, dat deze kleuren je haar een echte look geven, zeker als je voor één egale kleur gaat. En die looks kun je weer updaten met een touch-up in vintagekleuren. Deze ontwikkelingen vind ik echt supercool.’

Met dank aan Randy van Rijsbergen. Randy is te vinden in Salon B, Amsterdam Centrum, http://www3.salonb.nl/, @salonbnl