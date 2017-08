Haarkleuren 2017. De nieuwste haarkleuren zijn geïnspireerd door de Hygge trend

Als je een scherpe trend watcher bent, dan heb je vast wel eens van de Deens/Noorse trend ‘Hygge’ gehoord. ‘Hygge’ staat voor alles wat knus, warm en gezellig is. Het is als het ware de Scandinavische variant van onze Nederlandse gezelligheid. Als je ‘Hygge’ zou kunnen eten zou die warm en troostend smaken, vol en zoet :-)

De Hygge trend beïnvloedt op dit moment de mode, het interieur en zelfs de haarmodes. Haarkleurengoeroe en Global Master Color Innovation bij Keune Haircosmetics Marriët Gakes ziet de Hygge trend terugkomen in de allernieuwste haarkleuren voor 2017. In haar exclusieve salon aan de Herengracht in Amsterdam vertaalt Marriët de Hygge-trend in schitterende warme haarkleuren. In dit interview vertelt de topkleurspecialist ons meer over deze ‘haarverwarmende’ trend:

De Hygge trend nu ook in de haarkleuren

‘Je merkt heel erg dat mensen in deze drukke tijd steeds meer zoeken naar gezelligheid, huiselijkheid en rust. Zo is het met de haarkleuren ook een beetje. We zien op dit moment een trend die bestaat uit warme goudtinten, uit heel rustige zachte, ja zelfs bijna rustiggevende kleuren. Denk daarbij aan warmgoud, aan warmbruin en aan tinten met een mahonie ondertoon die je ook nog eens naar hartenlust met elkaar kunt combineren. Al deze elementen vind je in de Hygge-haarkleuren trend terug. Dat is een trendje wat eraan zit te komen en eigenlijk nu al een beetje aan het ontstaan is.’

Fresh healthy hair for Daisy @ilovehealth_ #shinyhair #keune #healty #nofilter A post shared by Marriët (@marrietgakes) on Jun 26, 2017 at 11:24am PDT

De aubrown trend (voor donkere typjes)

‘Een andere trend die ook gebaseerd is op warme kleuren is ‘aubrown’. De aubrown trend – het woord zegt het al – zit tussen goudbruin en mahonie in. Het gaat hier om mahonie/goudbruine kleuren die je laat contrasteren met een donkere uitgroei die bijna tegen het zwarte aanzit.’

‘Uitgangspunt is dus een donkerbruine basiskleur en daar zet je vervolgens met baby highlights of door middel van balayage (een techniek waarbij de haarkleuren met de hand worden gezet) een aubrown haarkleur in die heel mooi naar de punten toeloopt. Je kunt dus bij iemand met heel donker haar babylights zetten die je in een aubrown kleur laat terugkomen of je kiest voor een hele mooie balayage techniek. Het gaat er vooral om om een spannend kleurverloop te creëren dat diep en krachtig is bij de aanzet waardoor ook de ogen mooi uitkomen, en dat richting de punten warmer wordt.’

‘Sommige vrouwen kunnen zo’n krachtige kleur goed hebben (je moet dit niet bij een blondine doen!). Het is dan mooi om niet te licht te gaan want lichte kleuren maken altijd lieflijker en soms wil je juist die kracht behouden. Dat doe je dus met een aanzet die zwaar en donker is en die dan mooi overloopt naar een zachte mahonieachtige bruinkleur.’

Met dank aan Marriët Gakes, kleurspecialist, celeb colorist, Global Master Color Innovation bij Keune Haircosmetics. Marriët Gakes heeft haar eigen exclusieve salon aan de Herengracht 227 in Amsterdam (www.marrietgakes.nl).