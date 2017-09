Haarkleuren zijn belangrijker dan ooit. Er zijn niet meer drie of vier specifieke trends zoals voorheen. Tegenwoordig mag alles. Anything goes, zegt Marriët Gakes, Global Master Color Innovation bij Keune en celeb colorist. Het leuke hiervan is dat eigenlijk iedereen een steentje bijdraagt. Steeds meer mensen gaan creatief met hun haar om, durven meer te (laten) doen en inspireren op hun beurt weer anderen. Hierdoor ontwikkelen de haarkleur trends zich steeds sneller en valt er steeds meer over te zeggen.

De afgelopen weken publiceerden we al meerdere interviews met Marriët Gakes. Ze vertelde ons over de Hygge-haarkleuren trend, de aubrown-haartrend (een microtrend die onder de Hygge-trend valt) en over de Instant Creativity-haartrend die ook weer ontelbare mogelijkheden op haarkleurengebied laat zien. In dit interview gaat Marriët dieper in op de ‘root stretch colors’:

Haarkleur trends 2017. Root stretch colors ofwel highlights met een speelse uitgroei

‘Root stretch colors zijn kleuren met een speelse uitgroei. We zien deze techniek steeds vaker toegepast worden. Het gaat hier om de manier waarop highlights worden gezet. Voorheen lieten we highlights keurig vanaf de aanzet tot in de punten doorlopen, nu zie je steeds meer dat mensen hun ‘true colors’ laten zien bij de uitgroei.’

‘Dat kan de eigen natuurlijke haarkleur zijn (als die niet al te zeer contrasteert) maar ook een iets zachtere uitgroei, niet zo donker als je zelf bent. Dat doe je door de kleurvloeiïng bij de roots zachter te maken. Het is dus niet meer zo dat de highlights precies vanaf de hoofdhuid komen, maar je zet ze wat speelser en losser neer. Hierdoor creëer je meer kleurdiepte bij de aanzet. Je kunt de highlights dus ietsje later laten beginnen en dan langzaam van een vrij heldere kleur tot blond in de punten gaan.’

‘Ik merk dat het door deze haarkleur trend ook voor brunettes leuker wordt om naar blond te gaan. Als je de aanzet bij een brunette écht blond maakt, dan kan dat soms een tikje ordinair overkomen omdat het zò je eigen kleur niet is, of omdat de kleur te flets is. Maar als je een flinke root stretch erin doet, waardoor de natuurlijke haarkleur of een wat zachtere bruintint aan de aanzet zichtbaar is en je dan langzaam naar de punten toe de highlights uitwerkt tot een steeds lichtere kleur, dan is het heel stijlvol en speel je op een mooie manier in op de natuurlijke haarkleur.’

Met dank aan Marriët Gakes, kleurspecialist, celeb colorist, Global Master Color Innovation bij Keune Haircosmetics. Marriët Gakes heeft haar eigen exclusieve salon aan de Herengracht 227 in Amsterdam (www.marrietgakes.nl).