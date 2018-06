Haarideeën. Pixie cut. 7 Redenen om voor dit korte kapsel te gaan

Zin in een kort kapsel? Misschien durf je een pixie cut aan. Toen ik fashion model Sarah Allick (uit Lincoln, Nebraska) tijdens de Fashion Week tegenkwam, was ik op slag verliefd op haar korte kapsel. Sarah was zo lief om een rondje voor mijn camera te draaien zodat ik haar pixie cut van alle kanten kon fotograferen. En zodat de lefhebbers onder jullie de foto’s van haar beeldige korte kapsel kunnen meenemen naar de kapper. Misschien wel goed om te weten is, is dat Sarahs haar van nature krult. Maar ook zonder krul is een pixie cut super cool!

Pixie cuts blijven de gemoederen bezighouden. Dit klassieke kapsel dat bekend werd dankzij celebs als Audrey Hepburn, Emma Watson, Winona Ryder en later in de tijd ook door modellen als Cara Delevingne blijft zijn aantrekkingskracht behouden.

‘Vind je het mooi?‘ vroeg Sarah me. ‘Super!‘, zei ik. ‘Laat het dan ook zo knippen!‘, adviseerde ze enthousiast. ‘Ik dacht dat het me helemaal niet zou staan, maar nu ben ik er ontzettend blij mee‘, voegt ze eraan toe. Het staat haar inderdaad fantastisch maar als ik mezelf met zo’n kort kapsel probeer voor stellen, lukt dat niet. Ik weet niet of ik het ooit zal aandurven. Toch heeft een kort kapsel als een pixie een heleboel voordelen.

Kapsel foto’s kort kapsel (meenemen naar je kapper!)

7 Redenen om voor een kort kapsel te gaan

1. Je maakt graag een statement

Ben jij iemand die niet bang is om op te vallen? Ben jij een trend setter? Ben je graag origineel, uniek? Dan is dit misschien hét kapsel voor jou. Het zal je niet vaak overkomen dat je een kamer binnenkomt en je ziet er tien andere vrouwen met dezelfde look.

2. Je houdt van gemakkelijke kapsels

Een pixie cut is ontzettend low maintenance, behalve dan dat je regelmatig naar de kapper moet. Maar verder is het ontzettend gemakkelijk. Als je ‘s morgens uit je bed springt hoef je er nauwelijks iets aan te doen.

3. Je sport veel

Voor sportievelingen is dit wash&go kapsel ideaal. Terwijl je medesportsters tenminste een half uur bezig zijn met haar wassen en föhnen, ben jij in vijf minuten klaar.

4. Je bent toe aan verandering

Als je voelt dat je toe bent aan veranderingen in je leven, dan kan een pixie cut een mooie symbolische zet zijn. Wees jezelf ervan bewust dat de mensen je anders zullen benaderen als je eenmaal een pixie cut hebt. Je komt sterker en pittiger over dan met een wat langer kapsel. Je zult merken dat mensen anders op je reageren.

5. Je haar is ontzettend beschadigd

Als je al tijden worstelt met beschadigd haar omdat je het veel gekleurd hebt of het keer op keer weer chemisch hebt laten behandelen, dan kan het het juiste moment voor rigoureuze maatregelen zijn: de schaar in… op naar een pixie cut!

6. Je bent niet bang om je haar uit je gezicht te dragen

Draag je je haar graag in een staart, dan ben je niet bang om je gezicht te laten zien en met open vizier het leven tegemoet te treden. Een pixie cut omlijst je gezicht net iets meer dan strak naar achteren getrokken haar maar legt ook zeker het accent op je gezicht. Als staartdraagster ben jij daar niet bang voor en dus… zou je best eens zo’n kort kapsel kunnen proberen.

7. Je hebt een enorm goede kapper

Als je een enorm kundige en ervaren kapper hebt, dan zou dat wel eens een reden kunnen zijn om een kort kapsel als een pixie cut aan te durven. Het ene korte kapsel is het andere niet. En het ene gezicht is het andere niet. Een rond gezicht bijvoorbeeld vraagt om een wat langere lengte bovenop je hoofd. Bespreek het met je kapper. De foto’s van Sarahs korte kapsel zijn je uitgangspunt.

8. Je houdt van experimenteren met haarkleuren

Punt 8 is een toegift (we dachten dat we maar aan 7 zouden komen). Kort haar laat zich gemakkelijk kleuren. Als je van veel veranderen houdt, is dit je ding. Je kunt zelf overwegen om het te laten bleken zodat je een basis voor allerlei tijdelijke kleurtjes hebt.

Tot slot nog een paar foto’s van Sarahs kapsel met een ‘sweaty’ look voor Fashion Show van Hunting World zomer 2019.

Door: Charlotte Mesman