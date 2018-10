Haar verven? Dit zijn de hotste haarkleuren voor winter 2018 2019

Als je écht wilt weten hoe de haarkleuren voor het komende seizoen eruitzien, dan moet je naar de streetstyle modes en de mode peopletjes tijdens de internationale Fashion Weeks kijken. De fashionista’s zetten in dit opzicht de trends (meer nog dan de fashion modellen die met hun carrière rekening moeten houden). Tijdens de afgelopen Fashion Weeks gaven we onze ogen dan ook goed te kost en trok ik er met mijn fotocamera opuit om de meest trendy haarkleuren voor herfst en winter 2018 2019 vast te leggen. Het is niet moeilijk om er een lijn in te ontdekken. Bekijk de haarkleur foto’s maar eens en denk met ons mee!

Haarkleuren herfst winter 2018 2019. De trends onder het modepubliek

De haarkleur trends voor herfst winter 2018 2019 gaan er volgen ons zo uitzien:

Blond wordt deze winter hoogwit. Dit is dus niet kleurloos maar wel héél blond. De ondertoon mag zowel koud als warm zijn, als het maar om heel lichtblond gaat. De highlights zijn dit seizoen heel fijn. Zichtbare, blonde strepen zijn uit; de highlights moeten eerder een soort waas over je haar leggen. Roodtinten zijn hot, ook voor donkere types. Eén van de hotste kleuren is ‘Red Velvet’ (yep, zoals de red velvet cake!), een intense fluweelachtige rozerode kleur. Pastels doen nog steeds mee. Roze is de topper. Deze gaan we op een gebleekte basis zien maar mag ook over een wat donkere basis aangebracht worden. Grijstinten blijven meedoen en worden up-to-date met een pastelkleurige gloed (roze).

Voor welke kleur ga jij?

Door: Charlotte Mesman