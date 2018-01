Haar trends 2018. De jaren ’80 zijn terug. New wave kapsels

Het lijkt de dag van gisteren dat mijn zusje rondhuppelde met een zwoel Like-a-Virgin kapsel. Ze gebruikte kilo’s gel en maakte de look af met een sjaaltje à la Madonna. Zelf was ik niet zo gefascineerd door die look maar het was wel leuk om ‘m backstage bij de Fashion Shows terug te zien. Want, like it or not, de jaren ’80 komen weer om de hoek kijken. Dat zie je in de make-up aan de blauwe oogschaduw en glitter, en in de kapsels aan de texturen en styling.

Backstage bij Wunderkind, ontworpen door Joop (ja, die van het parfum Joop!), creëerde de Franse hair stylist Damien Boissinot een moderne jaren ’80 look. Hij gebruikte geen gel maar een mousse om het haar van de modellen een vrij droge (maar niet te droge) en een vrij zware (maar niet te zware) textuur te geven. Daarna bracht hij het haar met een soort wilde lok die voor de ogen valt naar de andere kant van het gezicht.

Verder kneedde Boissinot nog wat wax in het haar om de textuur nog even wat meer aan te zetten en tenslotte spoot hij er nog haarlak over.

‘Het is een soort coole jaren ’80 feeling‘, vertelt Boissinot, ‘Wolfgang [Joop] wilde de textuur van het haar van de modellen respecteren, maar wel met een 80’s look. Het is een beetje new wave.‘

Bekijk de foto’s en video, en ga dan zelf aan de slag.

Schrijf je in voor de gratis Trendystyle nieuwsbrief: Mode, beauty en trends