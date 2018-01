Haar trends 2018. Het coolste haar styling product? Water!

Ben jij vaak ontevreden over je haar? Vind je dat het teveel krult of juist te steil valt? Ben je altijd in de weer met krultang of steiltang en haar styling producten? Leg dan even alles naast je neer. Want de haar trends 2018 leren ons dat je van je haar moet houden zoals het is. En vooral ook: dat je het moet dragen zoals het van nature is!

We zagen dat heel duidelijk backstage bij Etro waar top kapper James Pecis voor wat betreft de hair styling de scepter zwaaide. Eigenlijk hoefde je maar om je heen te kijken om te begrijpen wat het idee achter de kapsels voor deze show was. Er lopen modellen met krullen rond, modellen met steil haar, modellen met kroes. Elk meisje had wel een andere textuur, zoals de kappers dat noemen. Dat is uitzonderlijk voor een fashion show want meestal proberen de kappers om het haar van de modellen zoveel mogelijk te uniformeren. Bij Etro dus niet!

Pecis bevestigde ons dat uitgangspunt voor de kapsels inderdaad de natuurlijke haar textuur van elke model is. Hij gaf ons ook een interessant kapperstrucje mee: het beste haar styling product is water! Tenminste, als je je natuurlijke haar textuur wilt doen uitkomen. Maak je haar nat en droog het dan met een diffuser. Dat is het geheim. Alleen voor de modellen met krul gebruikte Pecis wat mousse om pluis in te dammen.

Behalve heel natuurlijk haar (‘wash and go‘), een absolute haar trend 2018, signaleert Pecis ons ook een paar andere haartrends: sterke en uitgesproken haarsnitten waar rigoureus de schaar in gezet is. Dit resulteert vooral ook in interessante bob coupes.

Bekijk de video en de foto’s en ga dan eens bij jezelf na wat of je het maximale uit je eigen haar textuur haalt! Heb je krullen, laat ze dan wapperen. Heb je steil haar, houd het dan steil. Just love your hair as it is!

