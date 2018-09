Haar styling tips. Voluminizers voor kapsels met natuurlijke beweging

Dé haartrend van de afgelopen seizoenen is: respecteer je haar. Uitgangspunt voor kapsels en haarstyling is de natuurlijke textuur van je eigen haar. Dus heb je krullend haar, laat het dan krullen. Is je haar steil, stem dan je kapsel en haar styling daarop af.

We zagen het ook weer tijdens de Men’s Fashion Week zomer 2019 waarin dit seizoen bijzonder veel dames op de catwalks meeliepen. Backstage bij de Fashion Show van Isabel Benenato in Milaan bijvoorbeeld had hair stylist Davide Carlucci er van alles aan gedaan om de natuurlijke textuur van het haar van de jongens en meisjes te respecteren én te accentueren.

Dat leverde moderne en natuurlijke dameskapsels (en ook herenkapsels) op. Bekijk de backstage video maar eens.

Het geheim van de hair styling van deze kapsels zit ‘m vooral in een haarstyling product, namelijk een voluminizer. Dit soort producten geven je haar body en een natuurlijke beweging. Voor de dames heeft Davide Carlucci eerst een haarlak gebruikt. Vervolgens heeft hij het haar met de krultang en stylingtang bewerkt om de natuurlijke beweging te accentueren. Voor deze fase gebruikte hij dus een voluminizer, dit om het haar nog meer body en massa te geven.

Wil je een voluminizer proberen, ga dan voor haarproducten van de betere merken en let op de omschrijving ‘voluminizer‘. Bekijk de backstage video hierboven en de foto’s hieronder en laat je inspireren door deze moderne kapsels. Overigens is het voor dit soort kapsels wel belangrijk dat er een scherpe snit in je haar zit. Ook hier is je eigen haartextuur weer het uitgangspunt.

