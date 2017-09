Backstage bij de Fashion Show van Les Copains zag ik een goudkleurige oogschaduw waar ik op slag verliefd op was. Het was een verademing om na al die minimale seizoenen met ‘nude’ oogleden (vaak alleen met een brede gekleurde streep opgemaakt) weer eens een echte oogmake-up te zien. Een oogmake-up die is opgebouwd uit verschillende kleuren en die je blik diepte en een vrouwelijke, ja zelfs sexy uitstraling geeft.

Goudkleurige oogmake-up. Zo doe je dat

Het eerste wat ik deed, was (natuurlijk!) de key make-up artist interviewen over deze goudkleurige oogmake-up, een glitter smokey eye bijna. Het toeval wilde dat dat Michele Magnani van M.A.C. – de meesten van jullie zullen hem inmiddels kennen – was. Ik zat aan de bron.

‘Ik heb voor Les Copains iets nieuws willen doen. Les Copains wilde dit seizoen een jonger image. Voor deze collectie liet het modehuis zich inspireren door de vrouwelijkheid van jonge meisjes die nog naar college gaan. Ze vroegen mij de gezichten van de modellen te laten stralen. Alsof ze door de sterren gekust zijn.’

‘Ik heb dit stralende effect gecreëerd door verschillende glitter tinten in brons en goud met elkaar te combineren. En verder heb ik een metallic lippenstift gebruikt zoals we die deze winter maar ook volgend jaar zomer gaan zien. Het moest iets heel geraffineerds maar ook moderns worden.’

Moet deze aanwijzingen (en de foto’s hieronder) moest ik het doen. Toen ik afgelopen week een model voor Adversus moest opmaken, kwam deze make-up look mij weer in gedachten. Ik vond warempel ergens in mijn make-up box nog een eyeshadow met een goudkleurige en eentje met een bronskleurige shimmer die ik al tijden niet meer gebruikt had.

Voor de make-up look begon ik met een bronskleurige basis die ik aan de buitenste ooghoeken liet doorlopen zodat het oog langer leek. Op de oogleden zelf, richting wenkbrauwen, gaf ik de oogschaduw een vrij ronde vorm. Vervolgens tipte ik de goudkleurige oogschaduw op het midden van het ooglid. De originele make-up look laat vrij weinig mascara zien en hoewel ik dat eigenlijk mooier vind dan nepwimpers, ging ik toch voor fakies omdat ik voor de zwartwitte foto’s en video voor Adversus een sterke look nodig had. Om die reden verving ik ook de metallic lippenstift door een helrode lippenstift. Voor de wangen gebruikte ik een rozeachtige blush zoals dat de trend voor herfst winter 2017 2018 is.

Al met al is deze make-up look vrij gemakkelijk te maken en tegelijkertijd heel geraffineerd. Het mooie is deze oogmake-up je gezicht echt iets stralends geeft. Probeer het maar eens!