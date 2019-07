Good bye zomer-faalangst en vakantie stress. Zo wordt je vakantie een succes

Zomer faalangst, dat is: als de vakantie een bron van stress en onzekerheid wordt. Als je je volgens het boekje op de vakantie zou voorbereiden, zou je alleen al van de voorbereidingen uitgeput in je strandstoel neervallen.

Voordat we in de auto of op het vliegtuig stappen, moeten we perfect zijn. Benen, bikinilijn en oksels mogen geen haartje vertonen, de voeten moeten gepedicuurd zijn, de vingernagels moeten een vrolijk lakje hebben en gelnagels moeten bijgewerkt zijn. Misschien moeten we zelfs nog even voorbruinen onder de zonnebank om al een lichtgebruinde entree te kunnen maken. En ons haar moet natuurlijk haarscherp geknipt zijn zodat je er aan zee verder geen omkijken meer aan hebt.

En natuurlijk moet onze koffer de juiste dingen bevatten. Strandjurkjes en pareo’s moeten passen bij de bikini’s die we gaan dragen. Nee, wacht even, pareo’s zijn toch uit? Spijkershorts zijn in. Of dragen we deze zomer eerder een hippe lange jurk in Ibiza stijl naar het strand?

En weten we wel zeker of teenslippers nog in de mode zijn? Als ik het goed heb (maar ik kan me ook vergissen) dan is het deze zomer cooler om juist geen teenslippers te dragen maar je van de massa te onderscheiden met – bijvoorbeeld – leren muiltjes (met open hiel). Zeker weten doe ik het niet. En zekerheid is juist wat we nodig hebben als we naar het strand gaan.

Zekerheid over wat je draagt. En zelfverzekerdheid natuurlijk. Zekerheid over je lichaam dat je natuurlijk graag perfect wilt zien. En zekerheid over die shorts die je eigenlijk alleen aan kunt als je vier of vijf maanden geleden al begonnen bent met afslanken en sporten om je lichaam zomerklaar te maken. Want alleen met een afgetraind lijf kom je met die superkorte shorts die deze zomer in de mode zijn goed weg. Anders kun je toch beter voor die ‘onmodieuze’ pareo kiezen…

Tja, vakantie is fun. En mode en trends zijn fun! Maar laat deze geneugten van het leven geen bron van stress of verminderde eigenwaarde worden. Een fijne vakantie toegewenst!