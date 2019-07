Gezwollen benen en enkels. Dit doe je ertegen

Ken jij het? Gezwollen benen aan het einde van een werkdag. Dikke enkels en een zwaar gevoel in je onderbenen. Je bent niet de enige. Veel vrouwen hebben last van vochtophoping (oedeem) in de benen en meestal is de oorzaak onschuldig. In sommige gevallen echter kan het duiden op een achterliggende ziekte. Daarom is het bij blijvende klachten altijd aan te raden om een arts te raadplegen.

Vrouwen vaker gezwollen benen en vochtophoping dan mannen

Misschien heb je je wel eens afgevraagd waarom vrouwen vaker last hebben van opgezwollen benen dan mannen. Daar zijn meerdere redenen voor. Ten eerste werkt de innerlijke ‘thermostaat’ van vrouwen vaak minder goed dan mannen. Vrouwen passen zich moeilijker aan de temperatuur van de omgeving aan en hebben bijvoorbeeld eerder koude handen en voeten dan mannen. En dan is daar natuurlijk ook de hormonale kwestie. Progesteron, een vrouwelijk geslachtshormoon dat een belangrijke rol bij de vruchtbaarheidscyclus speelt, heeft de neiging om vocht vast te houden. Ook het gebruik van een anticonceptiepil kan vochtophoping in de hand werken. Als derde noemen we het verschil in schoeisel van vrouwen en heren. Vrouwen dragen graag hoge hakken. Heel mooi, maar je doet je benen er geen plezier mee.

Wanneer naar de dokter?

In het algemeen is een lichte vochtophoping en een wat zwaar gevoel in je benen nadat je lang gestaan of gezeten hebt normaal. Blijven je benen echter gezwollen, zijn ze pijnlijk en is de zwelling aanmerkelijk dan kan dat een teken van een vaataandoening zijn. Mogelijk sluiten de kleppen in de aders niet goed. Een goede werking is noodzakelijk want het bloed stroomt immers van beneden naar boven en moet dus tegen de zwaartekracht ingaan. Werken de kleppen niet goed dan krijg je klachten. Maar er kunnen ook andere oorzaken zijn zoals hartfalen (het hart pompt minder goed), een lever- of nierziekte of een probleem in het lymfestelsel. Een plotseling zwelling kan duiden op een veneuze trombose (een propje in de ader). Bij aanhoudende en aanmerkelijke of plotselinge zwellingen is het dus raadzaam om een arts te raadplegen.

Wat kun je tegen normale vochtophoping doen?

Allereerst is het belangrijk om regelmatig te bewegen. Denk hierbij aan lopen, wandelen en sporten, zwemmen en joggen. Vermijd echter lichamelijke activiteiten waarbij je benen onder druk komen te staan, zoals staande gewichten heffen in de sportschool.

Verder kun je je bed in een lichtschuine stand zetten door het aan het voeteneinde 5 cm te verhogen. Op een lengte van twee meter merk je hier niets van (maar je benen wel). Het is een veel betere oplossing dan de klassieke kussens onder het matras die vaak de nachtrust verstoren.

Las pauzes in je dagritme in. Voorkom dat je uren achter elkaar zit of staat. Het beste is als je regelmatig even loopt. Neem de trappen (en niet de lift) om naar het koffieapparaat op je werk te gaan.

Gedurende de dag (bijvoorbeeld tijdens een koffie- of lunchpauze) kun je je benen verlichting geven door ze 15 tot 20 minuten hoger te leggen dan je hart. Je bloed vloeit dan terug en wordt afgevoerd richting je hart. Het heeft geen zin om je benen al zittende op een krukje te leggen. Je brengt de afvoer van vocht pas op gang als je benen hoger dan je hart zijn (je benen op tafel of je bureau leggen helpt dus wel maar is weinig elegant).

Vermijd verder overgewicht want kilo’s teveel werken vochtophoping in de hand. Het is een standaardtip maar wel eentje die je weer kan motiveren om gezond en verstandig te eten.

Een goede ademhaling bevordert de bloedsomloop en helpt dus ook om vochtophoping tegen te gaan. Neem elke dag de tijd om ademhalingsoefeningen te doen. Adem diep in en uit.

Steunkousen (het type dat stewardessen tijdens het vliegen dragen) kunnen verlichting geven. Ze drukken het bloed in de aders naar boven en bevorderen daarmee de bloedcirculatie. 70 denier, goed voor een lichte compressie, is geschikt als je veel staand of zittend werk verricht. Heb je erg last van vochtophoping dan kun je steunkousen op maat en met de precies voor jou geschikte compressie laten maken.

Zoek de zon en zee op, maar ga niet de hele dag liggen bakken. Beweeg een beetje, neem af en toe een duik, ga dan weer even liggen. Zorg ervoor dat je in beweging blijft.

Wees matig met zout! Iedereen weet dat zout vocht vasthoudt, maar toch eten we vaak al teveel zout. Strooi niet teveel en pas ook op met kant en klare zoute voedingsmiddelen.

Kies de juiste schoenen. Naaldhakken zijn sexy maar zouden eigenlijk alleen voor speciale gelegenheden uit de kast gehaald moeten worden. In de regel moeten je hakken niet lager dan 3 centimeter en niet hoger dan 7 centimeter zijn.

TRENDYSTYLE