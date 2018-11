Gemberkoekjes met chocolade glazuur. Leuk voor in de Kerstboom of als Kerstslinger

Deze gemberkoekjes zijn niet alleen lekker (pittig) maar ook heel decoratief, vooral als je kerstvormpjes gebruikt. Je kunt de koekjes met linten in de kerstboom hangen. Heb je geen boom, dan kun je er een slinger van maken, bijvoorbeeld door de koekjes op een afstand van ongeveer 20cm aan een touwtje te binden. Hang een paar slingers naast elkaar zodat je een ‘kerstgordijn’ krijgt.

Ingrediënten

50 gram gekonfijte gember (of 1 theelepel gemberpoeder)

200 gram bloem

100 gram rietsuiker (plus wat extra suiker als je gekonfijte gember gebruikt)

50 gram zetmeel (aardappelzetmeel of maiszetmeel)

1 ei

120 gram boter

1 eetlepel gist

zout

300 gram smeltchocolade (60% of meer)

Bereiding

Pureer de gekonfijte gember met wat suiker (je kunt de gember ook raspen of heel fijn hakken).

Klop de boter en suiker met een mixer op. Vermeng de bloem met het zetmeel. Voeg ei, bloem, gist, suiker en zout toe aan de boter en vermeng de ingrediënten.

Laat het deeg tenminste 40 minuten rusten.

Rol het deeg met een deegroller uit tot een lap met een dikte van ongeveer 4mm en snijd de koekjes met de vormpjes uit. Vergeet niet om er met een puntje mes gaatjes in te maken als je ze in de kerstboom wilt hangen of er een slinger van wilt maken.

Bak de koekjes op een bakplaat met bakpapier op 180 graden in circa 10 minuten gaar. Laat ze afkoelen.

Voor het chocoladeglazuur smelt je de chocolade au bain marie. Haal de kom chocolade dan van de au bain marie. Schenk de helft van de hete chocolade op een plaat en roer de chocolade met een spatel en schraper continue door totdat deze koud is en dik is. (Wil je het helemaal volgens het boekje doen dan doe je dit op een granieten of marmeren plaat.) Schep de koud geworden chocolade weer terug bij de resterende helft in de kom en vermeng alles met elkaar. Deze procedure heet tempereren en is nodig om de chocolade glanzend te houden, ook als deze afkoelt.

Dompel de koekjes voor de helft in de chocolade en leg ze op een bakplaat met bakpapier te drogen. Je kunt de koekjes natuurlijk ook stuk voor stuk met chocoladetekeningen versieren.

