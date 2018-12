Vlechtkapsel. Direct nadoen. Easy!

Vlechtkapsels zijn altijd in de mode. En het leuke is: er zijn geen regels. Of je nu twee klassieke vlechten op je hoofd wilt dragen of een losse zijvlecht. Of misschien wel een heel ingewikkeld ingevlochten kapsel met heel veel kleine vlechtjes. Het mag allemaal.

De vlechtkapsels die wij op de catwalks zien, zijn vaak supermooi maar soms te ingewikkeld om snel zelf even na te doen. Het vlechtkapsel dat je op de foto hieronder ziet, is echter vrij eenvoudig te kopiëren omdat de vlechtjes aan de voorkant zitten en je er dus goed bij kunt.

Vlecht de voorste lokken in zoals jij dat wilt. Eén of meerdere vlechtjes. Dikke of juist kleine vlechtjes. Breng ze daarna naar achteren en zet ze met de rest van je haar boven op je hoofd vast. Je kunt je look afmaken met een haaraccessoire. Voor een extra stylish look kun je er zelfs een bloem insteken!

Door: Trendystyle