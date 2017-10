Gekleurde schoenen en laarzen. Een mega schoenen trend voor winter 2017!

Wie had ooit gedacht dat de mode voor winter 2017 2018 zo kleurrijk zou worden? Natuurlijk hadden we op de catwalks voor dit seizoen al wel opvallend veel kleur gezien, maar het is altijd nog maar de vraag of het echt gaat aanslaan. ‘Ja dus!’ is het antwoord. Het modepubliek is verslingerd aan kleur. Zozeer zelfs, dat nu ook het klassieke bruine en zwarte winterschoeisel vervangen is door gekleurde schoenen en laarzen. Zolang je een knallend kleurtje aan je voetjes hebt, ben je hip!

Tijdens de Milan Fashion Week zagen we al opvallend veel rode laarzen, vooral bij de Fashion Show van Fendi en dat is op zich niet verwonderlijk want het was juist dit Italiaanse modehuis die met supercoole rode leren laarzen voor de winter kwam. Het modepubliek bij Fendi wilde even laten weten dat het de boodschap begrepen had.

Tijdens de Paris Fashion Week bleek echter al snel dat de gekleurde laarzen trend niet alleen en Fendi-ding was. Wat hebben wij in Parijs veel gekleurde schoenen en laarzen gezien! Ongelooflijk. Als het aan het modepubliek ligt worden onze voeten dit seizoen echte blikvangers.

Rood is een geliefde kleur, maar daarnaast zagen we ook oranje, paars, groen, fuchsia en roze schoeisel. Deze kleurtjes werden onder kleurrijke outfits gedragen maar ook ‘gewoon’ onder een spijkerbroek met bijvoorbeeld witte blouse en trench coat. Met zo’n kleurige twist aan je voeten wordt eigenlijk elke look helemaal up-to-date.

Zoals altijd kwam ook ik in de verleiding. Tot mijn verbazing kocht ik voor mezelf (tegen een superzacht prijsje) een paar zachtroze mocassins. Ben benieuwd wanneer ik die aan zal kunnen. Zachtroze is natuurlijk (lang niet!) ideaal voor regenachtig herfstweer :-) Maar enkel het idee dat ze in mijn kast staan, maakt me al blij.

