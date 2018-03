Het geheim van een stralende catwalk huid. Interview met make-up artist Tom Pecheux

Hoe krijg je een stralende catwalk huid? Glanzend, gezond en fris? Wees jong en gebruik zo min mogelijk make-up, is het advies van top make-up artist Tom Pecheux. Alles goed en wel, maar als je niet zo jong meer bent. In dat geval is het backstage geheim… olie.

Bekijk het video interview met top make-up artist Tom Pecheux backstage bij de fashion show van N21 maar eens. Samen met het team van M.A.C creëerde de make-up goeroe deze schitterende make-up look. Vergeet ook niet om naar de foto’s te kijken. Haal dan je make-up kwasten (en olie) tevoorschijn en doe jezelf een stralend catwalk huidje cadeau.

Een stralende catwalk huid en Virgin Eyebrows

We vatten nog even samen wat Tom Pecheux in het backstage interview heeft verteld:

Tom Pecheux: De make-up voor de modeshow van N21 is superfris, superjong en supercool. Voor de huid hebben we nauwelijks make-up gebruik. We hebben wat skin care producten aangebracht, een beetje camouflageproduct en geen foundation. Verder hebben we de modellen ‘bushy’ wenkbrauwen gegeven. Wij noemen het ‘The Virgin Eyebrows‘.

Op de ogen niets, alleen een beetje mascara en nepwimpers in de buitenste ooghoeken. Verder een klein beetje zwarte oogschaduw als een soort smokey eyeliner. De nepwimpers hebben dat ‘cat eye’ effect, maar dan wel jonge cat eye ogen. En verder hebben we heel veel glos op de lippen gedaan. We hebben ook glos voor de contouring gebruikt. Dus eigenlijk zie je in deze make-up look helemaal geen kleur. De contouring geeft de meisjes een soort power. En de wenkbrauwen ook. Al met al is het een jeugdige glamour look. Cool en fris.

Wat heb je precies voor de huid gebruikt?

Voor de huid hebben we verschillende skin care producten gebruikt. Het hangt af van de huid. Ik ben een grote liefhebber van olie. Ik houd ervan om olie in het gezicht te masseren omdat het een lichte film over de huid legt. Dat geeft de huid die mooie glans. Elk seizoen is overigens anders; de huid is elke keer weer anders. Ik houd van september huidjes want de modellen hebben dan een softe tan en de huid is goed uitgerust. Er is weinig te bedekken en weinig te verbergen. Waarom zouden we dan foundation en dat alles gebruiken? Alessandro [Dell’Acqua, dat is: de mode ontwerper van N21] wilde bovendien een extreem frisse huid voor de meisjes. Daarom gebruikten we heel weinig product. Dat kan als je jong bent. Als je ouder wordt, wil je zekere dingen liever verbergen… :-) [En hiermee heb je een staaltje typische Tom Pecheux humor te pakken! ndr]

TRENDYSTYLE

Schrijf je in voor de gratis Trendystyle nieuwsbrief: Mode, beauty en trends