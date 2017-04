Wordt geel jouw kleur voor deze lente?

Het kleurenpalet voor de mode voor zomer 2017 is sprankelend en zonnig. De top 10 modekleuren bestaat uit allemaal échte zomerkleuren. Vergeet gedekte tinten als grijs, zand, beige en bruin.



Deze zomer hullen we ons in het blauw (als dat van de oceaan), in het lichtgroen (als dat van frisse boomblaadjes in de zon) en in het donkergroen (als het blad van een weelderige jungle). En verder gaan we voor chique rozetinten, vlammend oranje en warm geel. Denk aan een uitbundige zonovergoten natuur en je hebt het plaatje.

Vandaag willen we het hebben over geel, de kleur van de zon. Het is een kleur die niet iedereen zo snel uit de winkelrekken zal trekken. Maar het is wel een kleur waar je blij van wordt (en de mensen om je heen ook). Het is een kleur die zich gemakkelijk laat combineren en die iedereen – of je nu donker of blond bent – goed staat. Anders dan je misschien denkt, kan geel ook heel erg chic zijn.

Geel leent zich perfect voor color blocking met andere felle kleuren maar laat zich ook goed met zwart of wit combineren. De combinatie met wit is zo mogelijk nog mooier als er in het wit een klein fantasietje zit. Op deze manier haal je het ‘ei-effect’ (geel met wit) eronder uit en creëer en een heel licht en geraffineerd geheel.

Bekijk de foto’s maar eens en bedenk dan wat jij ermee kunt. Vast wel iets (zeker met de Paasdagen in het vooruitzicht)!