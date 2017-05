Wat gebeurt er in je relatie als overspel wordt opgebiecht?

Wat gebeurt er in een liefdesrelatie als uitkomt dat één van de partners vreemd gaat of is gegaan? Héél véél. Reken maar! Vaak heeft de ander al wel (bewust of onbewust) een vermoeden, maar zodra dit bevestigd wordt, komen beide partners plotseling in een emotionele achtbaan terecht. Zo eentje die ontzettend keihard gaat, met onvoorspelbare bochten en enorme dieptes, en helaas – anders dan in de echte achtbaan – met een onzekere uitkomst.



Het uitkomen of opbiechten van overspel doet een relatie op z’n grondvesten schudden. Het is één van de meest heftige dingen die je in een relatie kunt meemaken. Het is voor de bedrogen partner moeilijk te verteren: de gedachte aan de eigen partner met een andere persoon is voor veel mensen onvoorstelbaar, onmogelijk.

De bedrogen persoon wordt heen en weer geslingerd tussen woede, onmacht en het gevoel dat hem of haar een groot onrecht is aangedaan. Opeens lijkt alles aan de relatie, heel het verleden tot op dat moment, vals en zonder betekenis.

De meeste relaties eindigen als er overspel wordt bekend of ontdekt omdat de bedrogen partner het niet kan en/of wil accepteren. Er is heel veel moed, wijsheid en motivatie voor nodig om de beweegredenen van de overspelige partner te begrijpen en om dit inzicht te gebruiken om de relatie te ‘redden’ en te verbeteren. Verder vergt het moed, eigenkennis en nederigheid van de bedrogen partner om te doorgronden dat ook hij of zijzelf – met zijn of haar gedragingen voor de traumatische gebeurtenis

