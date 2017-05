Gaan gekleurde crêpes en een regenboog-ovenschotel jouw dag maken?

Regenachtige dag in het vooruitzicht? Of gewoon zin in iets leuks? Geef je leven kleur met… regenboog-crêpes of zelfs met een regenboog-ovenschotel. Daar word je vrolijk van!



Je hoeft de crêpes maar te serveren met wat poedersuiker en ze zien er al fantastisch uit! Je kunt ze ook opdienen met een bolletje (sorbet)ijs en wat fruit. En helemaal leuk wordt het als je ze gebruikt als basis voor een ovenschotel. De verrassing is groot als je tafelgenoten ontdekken dat onder dat goudbruine korstje blauwe, roze en groene crêpes schuilgaan! Hieronder onze ideeën en recepten.

Hoe kleur je je crêpes?

Om de crêpes verschillende kleurtjes te geven, kun je het beste natuurlijke kleurstoffen gebruiken. Zo kleurden wij onze crêpes roze met een scheutje vers bietensap. De groene kleur komt van spinaziesap. We deden zowel de bietjes als de spinazie door de sapcentrifuge om een diep gekleurd concentraat te krijgen. Voor onze blauwe crêpes gingen we tegen onze principes in en gebruikten we voor het gemak een kunstmatige kleurstof van de supermarkt.

Gekleurde crêpes

Voor de crêpes (of pannenkoeken) kun je jouw eigen recept aanhouden. Mocht je dat niet hebben, dan hebben we hieronder een basisrecept voor je. Gewoonlijk gebruiken wij geen zout of suiker voor de crêpes zodat je een heel neutrale basis voor allerlei gerechten hebt.

Ingrediënten voor de crêpes (voor circa 6 vrij grote crêpes):

3 eieren

250 ml melk

2 eetlepels bloem

Zonnebloemolie

Kleurstoffen (of bietjes/spinaziesap)

Doe de eieren en de melk in een kom en klop de ingrediënten goed door elkaar. Voeg beetje bij beetje de bloem toe totdat je een glad beslag hebt. Is het beslag te dun, dan kun je nog wat extra bloem toevoegen. Verdeel het beslag over verschillende kommen – voor elke kleur(stof) een kom – en voeg de kleur(stoffen) toe.

Verhit de koekenpan met een beetje olie. Wacht tot de olie en pan goed heet zijn. Schenk er dan wat beslag van de eerste kleur in en draai de pan rond zodat het beslag de hele bodem van de pan bedekt. Na ongeveer één (of misschien net iets meer) draai je de crêpe om. Probeer de crêpe zo gaar mogelijk te bakken voordat je ‘m omdraait zodat de andere kant maar heel weinig nodig heeft om ‘m af te bakken. Op deze manier houd je de kleur zo mooi mogelijk. Herhaal deze handeling totdat je alle beslag gebruikt hebt.

Roze crêpes met lime sorbet ijs

De crêpes kun je op allerlei manieren serveren. Laat je fantasie gaan. Wij hadden wat citroensorbet, een tufje basilicum en een paar aardbeien bij de hand en maakten van een paar roze crêpes een dessert, maar de mogelijkheden zijn eindeloos.

Crêpes (flensjes) in de oven op z’n Italiaans

Voor de ovenschotel lieten we ons inspireren door het Italiaanse gerecht ‘crespelle al forno’ (flensjes met spinazie, ricotta en bechamel in de oven). In plaats van de bechamelsaus kozen we dit keer voor een pikante tomatensaus. Op deze manier blijft de ovenschotel lichter en luchtiger. De vulling bestaat uit de gebruikelijke combinatie van spinazie en ricotta.

Ingrediënten voor de regenboog-ovenschotel (4 tot 6 personen)

Voor de ingrediënten (en de bereiding) van de gekleurde crêpes zie hierboven. Voor de bereiding van de ovenschotel lees hieronder verder.

Ingrediënten en bereiding van de pikante tomatensaus

1 Blikje tomatenblokjes

1 Kleine ui

1 tot 2 teentjes knoflook

½ Bouillonblok

Spaanse pepertjes

Verse basilicumblaadjes

Extravergine olijfolie

Zout

Suiker

Verhit de olijfolie in een koekenpan en fruit de gesnipperde ui, de teentjes knoflook en de Spaanse pepertjes erin. Voeg het halve bouillonblok toe. Voeg nu de tomatenblokjes en de verse basilicumblaadjes toe en laat de saus tenminste 15 minuten sudderen. Breng de saus op smaak met een beetje zout en suiker (dit laatste om de zure nasmaak te temperen).

Ingrediënten en bereiding van de spinazie/ricotta vulling

250 Gram fijngehakte spinazie (wij gebruikten spinazie uit de diepvries)

250 Gram ricottakaas

1 Kleine ui

1 tot 2 teentjes knoflook

½ bouillonblok

Extravergine olijfolie

Zout

Vers gemalen Parmezaanse kaas

Ontdooi de spinazie, hak de blaadjes fijn en druk het water er goed uit (in een vergiet). Verhit de olijfolie en fruit de gesnipperde ui en de knoflook erin. Voeg het halve bouillonblok toe. Voeg nu de spinazie toe en laat deze zachtjes doorstoven. Breng de spinazie op smaak met zout en Parmezaanse kaas. Als je klaar bent om de crêpes te gaan vullen, haal je de pan van het vuur en voeg je de ricottakaas toe. De kaas mag dus niet meekoken.

Bereiding van de ovenschotel zelf

Verdeel nu de spinazie-ricotta vulling op de gebruinde (!) kant van de crêpes (zodat de mooie kant goed te zien is) en vouw de crêpes dicht. Doe de gevulde crêpes in een ovenschaal en schenk de tomatensaus erover. Als laatste strooi je er vers gemalen Parmezaanse kaas over.

Bak de crêpes in ongeveer 30 minuten af in de oven (ovenstand 180 tot 200 graden).

