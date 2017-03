Ga voor een stralend huidje met de nieuwe Etos Hand & Body lijn

Laatst had ik zo’n vriendinnengesprekje waarbij vrouwelijke beautyproblemen over de tong gaan. We zaten achter glas op een terrasje en het vroege lentezonnetje stond stralend aan de hemel. Al snel gingen jassen en truien uit en koesterden we onze blote armen in de warmte. Dat was het moment waarop lichaamsverzorging en crèmes ter sprake kwamen.

Het bleek dat het dagelijks incrèmen er bij ons allemaal nog wel eens wilde inschieten. De één vanwege een zekere luiheid, de ander omdat ze het geld voor een lichaamscrème liever aan een truitje uitgeeft, en ikzelf omdat ik me in de winter na het douchen liefst zo snel mogelijk aankleed om warm te blijven. Dan maar een droog huidje. En voor een handcrème maak ik vaak genoeg gewoon geen tijd. Voordat die intrekt!

Tja, maar tegen deze winterse nalatigheid gaan we binnenkort dan toch wel aan lopen als het echt mooier weer gaat worden. We beloofden elkaar dat we allemaal weer ijverig zouden gaan smeren. Een paar dagen later kwam de nieuwe Hand & Body lijn van Etos op mijn pad. Zo gaat het altijd als je ergens voor openstaat.

Eigenlijk haalt deze lijn zo een beetje alle bezwaren die mijn vriendinnen en ik opperden eronder uit. Zo is de Etos Bodylotion seconde voor mij ideaal omdat deze crème met lichte textuur heel snel intrekt. Er zit bovendien glycerine in waardoor de crème de huid goed hydrateert. Na het douchen ben je zo klaar met insmeren en kan je snel in de kleren. Hetzelfde geldt voor de Etos Handcrème seconde. Ook die trekt supersnel in en hydrateert direct dankzij vitamine B5. En verder helpt deze crème ook nog eens ter voorkoming van broze nagels.

Over de aanschafkosten van deze crèmes mogen we bovendien helemaal niet klagen (‘Sorry, Annelies, die vlieger dat je liever een nieuw truitje koopt gaat niet op!’). De prijzen van de meeste hand- en bodycrèmes liggen tussen de 1,99 en 2,99 Euro met een paar ‘uitschieters’ naar 3,99 en 4,99 Euro.

Die 4,99 Euro is voor de Etos Body Butter to Oil. Deze bijzondere body butter is geheel nieuw op de Nederlandse markt. De luxe butter textuur verandert door de warmte van de huid tijdens het aanbrengen en inmasseren in een rijke olie. Kijk, daar wil je dan na het douchen toch wel even tijd voor maken! Je huid wordt er zacht en stralend mooi van. En het voelt zo lekker aan.

Eigenlijk kan iedereen in dit gloednieuwe Hand & Body assortiment van Etos wel iets vinden dat bij haar (of hem!) past. De lijn bevat 5 verschillende handproducten en 14 verzorgende producten voor je lichaam. Voor elke lifestyle is er wel een ideaal product.

De ‘seconde’ crèmes voor handen en lichaam zijn echt iets voor mij. Maar ook die intensievere producten spreken mij wel aan. De Overnight Handserum bijvoorbeeld met verzachtend allantoïne, arganolie en vitamine B die je handen ’s nachts een boost geeft. En de Handcream anti-age Q10 die UV-filters bevat en helpt om ouderdomsvlekken te voorkomen. Het mooie is verder dat deze producten zo’n zacht prijsje hebben dat je ze gerust naast elkaar kunt gebruiken.

Geen enkele reden dus om niet te smeren en de lente met een superzacht en stralend huidje tegemoet te zien!

Klik hier om meer te lezen over de nieuwe Etos hand & body lijn.

Dit artikel bevat betaalde content.