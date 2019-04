Ga jij goed om met je tijd? Doe de test en lees onze tips

Tijd is een luxe. Tijd voor jezelf, tijd voor pleziertjes, tijd voor de mensen om je heen. Werk en sociale verplichtingen nemen een steeds groter deel van onze ‘privé-tijd’ in beslag. Vaak hebben we niet eens tijd om ‘aan de tijd’ te denken en hollen we gedachteloos door, van hot naar her, met het doel om zoveel mogelijk ballen tegelijk in de lucht te houden.

Toch moet het mogelijk zijn om wat meer tijd voor onszelf vrij te maken. We hebben er wel wat ‘gezond verstand’ tips voor. Maar test eerst eens even hoe (goed of slecht) jij je tijd indeelt.

Test: ga jij goed met je tijd om?

1. Als je een bus of trein moet hebben:

A. Kom je altijd op het nippertje

B. Mis je hem wel eens

C. Ben je altijd ruimschoots op tijd

2. Zeg jij wel eens een afspraak af?

A. Het komt niet vaak voor

B. Nooit

C. Af en toe moet het gewoon

3. Je zou met je moeder gaan winkelen, als er opeens een werkklus tussendoor komt:

A. Je belt je moeder dat je wat later komt, raffelt de klus af en gaat dan winkelen

B. Je belt je moeder af en gaat zuchtend aan het werk

C. Je zegt tegen je moeder dat je tien minuten laten komt en regelt in die tien minuten dat een collega de klus van je overneemt

4. Hoeveel tijd heb jij gemiddeld per dag voor jezelf?

A. Ongeveer twee uur

B. één uur of minder

C. Meer dan twee uur

5. Als je een vervelende klus moet doen:

A. Ben je er dagen mee bezig omdat je er allemaal andere dingen tussendoor doet

B. Stel je ‘m steeds uit door allerlei andere dingen te gaan doen

C. Plan je ‘m in je agenda in en als het moment daar is concentreer je je er volledig op en maak je ‘m in een keer af

Klik hier voor je score