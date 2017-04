Flower Power. Bloemen in je haar blijven hun magie houden

Steek een bloem in je haar en je humeur krijgt onmiddellijk een boost. Bloemen zijn een lust voor het oog, romantisch en betekenisvol. Een vaas bloemen is schitterend, maar nog mooier is het als je je lievelingsbloemen met je meedraagt: namelijk in je haar. De Coachella-hype in deze dagen geeft je het alibi (mocht je dat al nodig hebben) om je hoofd met lentebloemen te tooien.



Een echte bloem is natuurlijk het mooist. Iedereen weet hoe fijn het voelt om verse bloesem in je haar te steken (denk maar eens aan je kindertijd). Maar omdat bloemen nu eenmaal verwelken is een krans met niet-echte bloemen natuurlijk de meest praktische oplossing.

Als je het ons vraagt hoe je dat zomerfestival niet af te wachten om die bloemenkrans te dragen. Op een zonnige zaterdag in de lente kun je best met een bescheiden bandje met bloemen over straat. Draag ‘m in plaats van een diadeem, zouden we zeggen. Het leuke van zo’n band is ook dat het je haar achter op je hoofd een beetje opdrukt zodat je zo’n 50’s bolletje krijgt. Gun jezelf (en de mensen om je heen) deze vrolijkheidsboost. En verder kun je je haar ’s avonds natuurlijk altijd met bloemen versieren. Wat je ook draagt… Met bloemen kan het niet misgaan.