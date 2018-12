Floor Kleynes kapsel tips & tricks voor cool December haar!

Floor Kleyne trakteert ons elk jaar rond deze tijd op supercoole kapseltips voor de Feestdagen. Ze kijkt daarvoor naar de actuele haartrends en dist ze dan met een heel eigen sausje op. Origineler kan niet! Zo vertelde ze ons al eerder over de fingerwave kapsels die weer in de mode zijn, en die dankzij Floors adviezen voor iedereen goed te doen zijn. Ze vertelde ons ook over de enorme hoeveelheden haaraccessoires die we dit seizoen in ons haar dragen. Het mag een vrolijke chaos op je hoofd zijn! ‘Alle gekheid op een stokje’, noemt Floor het. Voor de Feestdagen zijn vooral glitterschuifjes en glitterclips heel geschikt. Je moet dan wel weten waar hoe je ze moet zetten. Floor legt dit in dit interview uit. En verder heeft ze nog een ander cool idee voor je: een punky beehive à la Amy Winehouse. Lees snel verder!

Glitterschuifjes en sparkle clips voor de Feestdagen

Floor Kleyne: Een heel leuke trend die geschikt is voor de Feestdagen is sparkles. Denk aan glitterschuifjes en glitterclips. In de show van Zadig et Voltaire liep het vriendinnetje van Justin Bieber, Hailey Baldwin, mee en ze hadden haar haar heel leuk gedaan. Ze had een middenscheidinkje, droeg haar haar is een soort lange bob en daar hadden ze dan bij de oren een heleboel glitterpins in gestoken. Toen dacht ik ‘Dat vind ik nu echt een goede kerstlook‘ want met deze look ben je nog steeds wel jezelf, maar het is wel echt duidelijk een dressed up variant. Het is ook iets wat iedereen kan.

‘Haar achter het oor is altijd meteen cool’ – Floor Kleyne

Hailey droeg het haar één kant achter het oor en één kant voor het oor. Dat vind ik super. Haar achter het oor is altijd meteen cool. Als je voor deze look gaat, zou ik zeker één kant achter het oor dragen, want als je voor clipjes gaat, moet je laten zien dat je hot en cool bent. Ook heel leuk zijn die glitterschuifjes met een woord erop, die je tegenwoordig vaak ziet. Die kun je ook heel leuk met de Kerst dragen.

Een punky beehive à la Amy Winehouse

Floor Kleyne: Een andere haarlook die ik echt leuk vond, zag ik bij Miu Miu. Na al die jaren van clean haar, had Guido Palau [hair stylist] voor deze show een soort punky Bardot look gemaakt. Dus als je een beetje lef hebt, ga dan met Kerst voor een punky Bardot. Het was echt een soort bouffante, zo’n Amy Winehouse beehive.

Wat daar vooral key voor is, is dat het een rauwe textuur moet zijn, dus niet heel netjes, want zo’n beehive kan vanwege het grote volume snel wat vrouwelijk worden, en dat is absoluut niet de intentie van Guido geweest. Deze beehive mag echt rebels zijn. En ik vind volume altijd feestelijk. Als je dat volume dan combineert met een punky touch, dan heb je iets spannends dat toch ook Kerstig is.

‘Ik vind veel volume altijd feestelijk’ – Floor Kleyne

Het allerbelangrijkste is touperen op de kruin en dan doe je dat wat mij betreft met een borstel. Gebruik een borstel met haar in plaats van een pinkam. Je haar zal je daar heel dankbaar voor zijn.

Met dank aan Floor Kleyne, @floorkleyne. Floor Kleyne wordt vertegenwoordigd door HOUSE LOUIS