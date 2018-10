Floor Kleyne over de allernieuwste trends in de haarkleuren en haaraccessoires

Floor Kleyne, één van de coolste en meest originele hair stylists die er in Nederland rondloopt, trakteert ons weer op de allernieuwste haartrends en supercoole haarideeën. In dit interview vertelt Floor ons hoe we langzaam maar zeker ook weer met warmere haarkleuren gaan experimenteren. Warme en koele tinten mag je zelfs bij elkaar dragen. Alles mag je tegenwoordig met elkaar combineren, is Floors boodschap. Deze ‘clash’, zoals ze het noemt, komt ook terug in de haarlooks. Voor herfst winter 2018 2019 mogen we namelijk allemaal verschillende haaraccessoires bij elkaar dragen. Alle gekheid op een stokje, noemt Floor het. Lees het interview:

De modetrends voor herfst winter 2018 2019. Alle gekheid op een stokje

Floor Kleyne: Iets anders dat me in de mode voor herfst winter 2018 2019 heel erg opvalt, is dat dingen ineens allemaal met elkaar gecombineerd kunnen worden, dat er eigenlijk helemaal geen regels meer zijn. Ik heb deze trend ‘The Clash’ genoemd, juist omdat alles dat niet met elkaar matcht gewoon met elkaar mag worden gecombineerd. Een modehuis dat hier erg goed in is, is Gucci. Die voert daarin misschien wel de boventoon. Moschino doet het ook goed. De mode voor herfst en winter 2018 2019 is dus zo’n beetje ‘alle gekkigheid op een stokje’.

The Clash haar trend. Warme en koelen tinten op één hoofd

Floor Kleyne: Je ziet deze clash trend ook in het haar terug. Zo dragen we dit seizoen warme en koele tinten op één hoofd. Ga je voor assige highlights, dan kun je er ook koperen highlights bijzetten en die met elkaar combineren. Of je kunt warmblond haar met een koele shampoo wassen waardoor sommige gedeeltes wit zijn, en de andere nog warm blond. Ik heb dat zelf nu. Het is toevallig een restje, maar ik vind heel grappig. De bovenkant van mijn haar heeft een beetje een warme zandkleur en onder is het best wel grauwig wittig. Dat is heel leuk op één hoofd. Maar wat je ook ziet, is dat kleuren het midden houden tussen warm en cool. Zo kun je een soort diepe bordeaux haarkleur hebben die zowel warm als koud oogt.

Warmere haarkleuren komen terug

Floor Kleyne: Een andere trend die er qua kleur heel goed bij past is, betreft de toner. De afgelopen jaren zijn wij als kappers heel erg bezig geweest om onze klanten te vertellen hoe belangrijk een toner is als je je haar laat highlighten, en dat je zelfs tussendoor nog een keer een toner kan doen om je haar weer een mooie frisse tint te gaan. Nu is het meer de trend om een beetje easier met een toner om te gaan en om juist een beetje dat warme blond weer gaan adopteren. Zelfs een beetje koperblond. Die toner hoeft dus niet meer zo heftig, niet meer zo assig. Je zou de kleur zelfs een beetje kunnen versterken door te zeggen: ik doe hier vanilleblond doorheen, of zelfs een beetje koperblond, waardoor we die warmte een beetje eerder accepteren.

Ik heb een vriendin en die roept altijd ‘warme kleuren kunnen niet bij mij’. Dat is ook wel een beetje de trend geweest, maar nu heb ik haar laten zien dat er voor iedereen ook wel een warme kleur is. Zelfs als je bijvoorbeeld hele rozige wangetjes hebt, dan kan het juist heel mooi zijn om voor peach te gaan. Dus warmte, daar zijn we minder bang voor geworden.

Haartrend herfst winter 2018 2019: véél haaraccessoires

Floor Kleyne: De haarlooks die ik heel erg bij deze ‘The Clash’ trend vind passen, is ‘more is more’, en dan denk ik vooral ook aan haaraccessoires. Ik heb nog nooit zoveel haaraccessoires op de catwalk gezien als nu. We hebben jaren gehad dat we helemaal geen accessoires deden, dat vonden we truttig. En toen zag je een tijdje een mooi lint of een mooi leren bandje of zo. Nu is het echt jaren ’20 kettinkjes, een beetje een soort koninklijke extravaganza met halve tiara’s, sparkling bobby pins, haarbandjes, zweetbandjes. En dan alles bij elkaar. Heel vet. Jaren geleden hadden we gedacht ‘Jeetje joh, daar ga je toch niet mee lopen’ maar nu… ik zie er wel de fun van in.

Het liefst zou ik dan nog bedenken dat je ook die clash opzoekt in je styling, dus dat je een hele toffe grote trui aanhebt en dan zo’n gouden tiara erbij haalt. Ook hier weer die clash vibe dus, want het is jaren ’20 maar ook weer jaren ’80. En alles ertussen in. Dus haaraccessoires zijn dit seizoen helemaal leuk. Het is ook altijd leuk om ze zelf te maken. Dan heb je toch iets meer schik, maar het hoeft niet per se want qua haaraccessoires is er tegenwoordig heel veel te koop.

Met dank aan Floor Kleyne, @floorkleyne. Floor Kleyne wordt vertegenwoordigd door HOUSE LOUIS