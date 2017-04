7 Redenen om eens lekker te flirten!

Een beetje flirten moet toch geen kwaad kunnen. Laten we eens kijken waar flirten al niet goed voor is.



Flirten houdt de geest levendig en stimuleert de fantasie

Flirten is zo gemakkelijk nog niet, zeker als je het met een zekere elegantie wilt doen. Flirten doet een beroep op je intelligentie en je vindingrijkheid. Het is een creatief proces maar tegelijkertijd ook een schaakspel waar hij – degene waar je mee flirt – net zo hard aan meedoet als jij.

Flirten is fun

Laten we eerlijk zijn, flirten is gewoon leuk! Het is een uitdaging, het is spannend en het is sexy. Een flirt geeft je dag (of avond) een extra dimensie. Het is een luchtig spel dat echt niet altijd op iets serieus hoeft uit te lopen. Een enkel oogcontact met een onbekende man op straat, kan je dag al bijzonder maken.

Flirten maakt je zekerder van jezelf

Even goed flirten is een enorme boost voor je eigenwaarde. Je staat in het middelpunt van de belangstelling van een ander (meestal een aantrekkelijke man). Door met jou te flirten geeft hij blijk van zijn waardering voor jou en dat voelt goed!

Door flirten leer je jezelf beter kennen

Tijdens een flirt met een onbekende manspersoon komen, word je geconfronteerd met kanten van je persoonlijkheid die je misschien nog niet kende of die maar zelden naar boven komen. Een spannende confrontatie met iemand die er misschien heel andere gedachtes en principes op nahoudt dan de mensen waar je gewoonlijk mee omgaat, kan bijzonder verfrissend werken.

Flirten zorgt ervoor dat je je sexy en verleidelijk voelt

Flirten zorgt voor een sexy en verleidelijk gevoel dat vaak ook nog na de flirt blijft voortduren. Zo kan een kortstondige en onschuldige flirt met een man die je misschien nooit meer zult zien, je relatie met je eigen, lieve man weer helemaal nieuw leven inblazen.

Flirten maakt je mooi

Een ander niet te verwaarlozen effect van een goede flirt is dat je er mooier van wordt. Je straalt vrouwelijkheid en zekerheid uit en dat zal niet onopgemerkt blijven.

Redenen genoeg dus om je even toe eens heerlijk te laten gaan. Maar er zijn natuurlijk grenzen. Een onschuldige flirt is alleen onschuldig, als ook je ‘tegenstander’ weet dat het bij een flirt blijft. Schep geen verwachtingen die je niet wilt en kunt waarmaken.

En wat als je een relatie hebt?

Dan nog, vinden wij, mag je af en toe wel eens met een ander flirten. Als het maar bij een luchtige flirt blijft en je je partner er niet mee voor het hoofd stoot. Respecteer je partner, wat je ook doet, altijd.