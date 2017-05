Fitness. Ken jij die geliefde, gehate burpee al?

Burpee, burpee, burpee… Dit woord gonst tegenwoordig door de sportscholen. Hoe grappig de naam ook is, de oefening zelf is wat minder grappig. Maar wel heel effectief! De meeste sporters hebben er een haat-liefde verhouding mee.



Laten we beginnen met wat een burpee is. Een burpee is een combinatie van verschillende oefeningen die je vast wel kent: squat, plank en push-up. En omdat je al deze oefeningen in één vloeiende beweging en in een hoog tempo achter elkaar uitvoert, is het ook nog eens een aërobe oefening. Al met al pak je met een burpee zo ongeveer al je lichaamsspieren aan en doe je ook nog eens aan vetverbranding. En verder verstevig je er je core mee. Idealer kan het gewoon niet!

Maar er zitten wel een paar haken en ogen aan. Allereerst is de burpee niet eenvoudig uit te voeren. Op zich zijn het al moeilijke oefeningen, voer die maar eens op een correcte wijze snel achter elkaar uit! Je kunt de burpee daarom het beste beetje bij beetje instuderen. Leer ‘m in een groepsklas of vraag of de fitnessinstructeur je helpt.

Verder is het ook een oefening die niet voor iedereen geschikt is. Heb je last van je knieën, heupen of rug, doe ‘m dan niet. Ook als je een aanmerkelijk overgewicht hebt, kun je ‘m beter niet doen.

Maar heb je de burpee eenmaal onder de knie, dan is het een prachtoefening die de kilo’s eraf doet vliegen en je spieren van staal bezorgt (oké, dat is een beetje overdreven). Het is een heel effectieve oefening. Jazeker, hij kost wat moeite, je krijgt het er warm van, en het is zwaar, maar het levert je op den duur zeker wat op.

