Fitness. In vorm voor de zomer. Ben jij er klaar voor? 5 Tips

De zomer komt in zicht. Is jouw lichaam er klaar voor? Misschien (nog) niet. Wij hebben 5 inspirerende tips voor je. Laat je motiveren! Het is er nu het moment voor. Tenzij het je niet kan schelen hoe je er straks bijloopt… (maar dat geloven we niet!).

Tip 1: bouw het langzaam op

Een fout die veel mensen maken – of ze nu ervaring met trainen hebben of niet – is om direct intensief en véél te gaan trainen. Als je een tijdje niet getraind hebt of nog nooit getraind hebt, bouw het dan langzaam op en geef je lichaam de tijd om aan de nieuwe situatie te wennen. Drie maal per week trainen – om de dag – met lichte gewichten of een klein beetje hardlopen is prima om weer te beginnen. Na twee, drie weken kun je de intensiviteit opvoeren en langer en meer gaan trainen.

Tip 2: let op wat je eet

Trainen is belangrijk voor je lichamelijke vorm, maar een gezond voedingspatroon is NOG belangrijker. Zou je moeten kiezen, dan is gezond eten dus effectiever dan trainen, om vet te verbranden tenminste. Beter nog is het als je beide combineert.

Tip 3: gewichten voor een strakker lijf

Ttrainen met gewichten helpt om de overtollige kilo’s te lijf te gaan en is FUNDAMENTEEL voor een STRAK lijf! Vooral voor de heren kunnen gewichten veel doen (je kunt je lichaam er mee shapen), maar ook de dames hebben er baat bij. Er zijn vrouwen die met een grote boog om gewichten heen lopen omdat ze denken dat ze er gespierder en groter van worden, maar dat is een fabel. Feit is dat een paar lichte gewichtjes (en veel herhalingen) de enige weg zijn richting strakkere achterarmen en benen en billen van staal!

Tip 4: onderschat het effect van aërobe activiteiten niet!

Als je een half uurtje op de loopband doorbrengt, verbrand je zo’n 300 à 400 calorieën. Eet je daarna een ijsje dan krijg je die calorieën weer dubbel en dwars binnen. Wat is dan je beloning voor dat half uur zweten op de loopband? Wat is het nut ervan, zou je je kunnen afvragen? Dat is er wel degelijk. Vergeet de mathematische berekening van het aantal verbrande calorieën. Het gaat namelijk vooral om het effect dat aërobe activiteiten, maar ook krachttraining, op je metabolisme (stofwisseling) hebben. Dat effect duurt 12 tot 48 na het trainen. En daar zit je winst in!

Tip 5: ga voor continuïteit

Als je (weer) begint te sporten, is het heel belangrijk dat je het langzaam opbouwt (zie tip 1) om je lichaam de tijd te gunnen om aan het sporten te wennen. Maar er zijn ook andere redenen waarom langzaam beginnen beter is. Ten eerste omdat je dan eerder geneigd bent om überhaupt te gaan beginnen. Een soft begin maakt het gemakkelijk om je over de streep (drempel van de sportschool) te krijgen. Een soft begin en een langzame opbouw maken het ook gemakkelijker om met regelmaat te blijven trainen. Want dat is héél belangrijk. Met pieken intensief trainen en dan een tijdje weer niets doen, zul je op den duur niet veel bereiken. Duurzame resultaten bereiken je alleen als je met regelmaat traint. Veel succes ermee!