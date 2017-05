Fijn haar? 5 Tips om het een voller en dikker aanzien te geven

Fijn haar laat zich in de regel niet gemakkelijk stylen. Je haar heeft de neiging om slap naar beneden te hangen en er is geen krul die houdt. Je zou ik-weet-niet-wat overhebben voor de dikke haardos van je vriendin.



Sommige mensen hebben van nature fijn haar. Soms krijgen we de rekening later, met het verstrijken van de jaren, gepresenteerd. We hebben op dit punt twee weetjes voor je. Laten we eerst met het slechte nieuws beginnen. Als je haar fijn is of in de loop der tijd fijner is geworden, dan zal het niet mogelijk zijn om het ‘dikker’ en ‘voller’ te maken. Fijn haar is en blijft fijn haar. Er zijn geen wonderpillen om dit te verhelpen.

Maar… en nu komt het goede nieuws: er zijn een paar ‘trucjes’ om fijn haar een wat robuustere textuur te geven. Het effect is puur esthetisch. Het is tijdelijk en het maakt je haar niet sterker, maar het is in ieder geval wat.

1. Probeer een thickening shampoo

Er bestaan tegenwoordig shampoos die speciaal ontwikkeld zijn om de textuur van het haar ‘dikker’ te maken. Je vindt deze shampoos vaak onder de naam ‘thickening shampoo‘. Natuurlijk wordt je haar er niet echt dikker van maar na het wassen voelt het wel steviger aan. Je haar zwelt ervan op en krijgt meer volume. Probeer verschillende shampoos van dit soort totdat je de shampoo gevonden hebt die het beste voor jou werkt.

2. Gebruik lightweight stylingsproducten

Verder kun je ook met haarstylingsproducten heel veel doen. Ten eerste is het goed om na te gaan welke stylingsproducten je haar zwaar en slap maken (ga ook na wat je conditioner voor je haar doet). Vermijd deze producten. Fijn haar vraagt om lichte producten die je haar niet ‘naar beneden halen’. Ga voor stylingsproducten in gel- of sprayvorm. Ook hier geldt weer dat het een kwestie van proberen is. De bottomline is echter dat het juiste product echt verschil kan maken.

3. Geef je haar volume met de föhn

En dan hebben we natuurlijk ook nog die ‘goeie ouwe’ föhn. Hete lucht mag dan schadelijk voor je haar zijn, maar een goede föhnbeurt helpt wel om je haar meer volume te geven. Weet je niet goed hoe je dat moet doen, vraag het dan aan je kapper. Deze professionele figuur is er niet alleen om te knippen maar zou je ook advies moeten geven.

4. Styling je haar op een intelligente manier

En hiermee komen we direct aan onze volgende tip: met de keuze van je kapsels kun je natuurlijk ook wonderen doen. Trek je je haar strak om je hoofd en bind je het samen in een miezerig staartje dan zal het er natuurlijk nooit dik en vol uitzien. Maar was het eens met een ‘thickening’ shampoo, gebruik dan een licht stylingsproduct en föhn het luchtig en volumineus met behulp van een ronde borstel. Valt het nog steeds wat ‘dunnetjes’ naar beneden, draai het dan heel voorzichtig en losjes in een luchtige knot met volume op je hoofd en aan weerszijden van je gezicht, trek wat lokken los en… zie daar: de wonderen zijn de wereld nog niet uit!

Een beetje touperen kan ook nooit kwaad, maar je haar kan er wel wat pluizig van worden. Voorzichtigheid is geboden.

5. Ga voor meer volume met haarstukken of een donut

Extensies zijn natuurlijk ook een optie maar het grote nadeel daarvan is dat het zo tegenvalt als je ze weer uithaalt. Je kunt beter investeren in de verzorging van je haar. Vind je het leuk om af en toe met extensies te spelen ga dan voor haarstukken die je voor een avondje aan je eigen haar vastclipt, of maak je paardenstaart of vlecht voller met een haarstuk dat je met je eigen haar samenbindt. Ga je voor een opsteekkapsel dan kan een donut je haar meer volume geven.

