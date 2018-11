Feestkapsels en party ideeën. Ooit aan fingerwaves voor een feestje of gala gedacht?

Feestje? Gala? Floor Kleyne, hair stylist (en hair obsessed!) heeft het ultieme party kapsel voor je: fingerwaves, die retro golfbeweging uit de jaren ’20. Floor ligt in dit interview uit hoe je je fingerwaves een up-to-date look kunt meegeven. Lees het interview en ga dan aan de slag! Fingerwaves zijn eenvoudiger te zetten dan je denkt en ze zijn supermooi. Met dit feestkapsel is succes gegarandeerd!

Fingerwaves voor een ultieme party look

Floor Kleyne: Als je een echt feestje-feestje hebt, of misschien wel een gala, dan zou ik voor fingerwaves gaan. Van die jaren ’20 fingerwaves. Die zagen we onder andere bij de Fashion Show van Erdem voor herfst winter 2018 2019. Tegenwoordig zie je sowieso veel referenties aan fingerwaves, al is het maar een klein waveje. Maar bij Erdem was het haar helemaal gewaved.

Ga je voor fingerwaves, houd het dan nonchalant, want het is natuurlijk wel de 2018 2019 versie, dus het moet allemaal niet te perfect. Voor een beetje een mannelijke look zou ik gel gebruiken. En als je zegt ‘Ik wil toch wel ook volume hebben’, dan kun je ‘m eerst zetten en daarna helemaal uitborstelen, dan blijf je die wave toch wel zien. Die vind ik echt tof als je een gala hebt.

Key voor fingerwaves is een hele schuine zijscheiding waardoor-ie de kans krijgt om over je voorhoofd te gaan. Ga je voor fingerwaves alleen aan één kant, doe de andere kant dan – al dan niet met gel – achter je oor. Daarna breng je een heleboel, maar dan echt een heleboel – veel te veel in jouw beleving – zachte gel op de plek aan waar je de waves wilt maken, dus aan de lange kant waar de scheiding niet zit (of ook aan beide kanten).

Daar kam je telkens een ronding in je haar en als je de ronding erin hebt, zet je een schuifspeldje, het liefst zo’n stevige gezandstraalde, want die bewegen niet. Dan kam je weer een volgend half rondje erin, dus het is telkens een half maantje kammen, vastzetten, en dan weer een half maantje kammen. Het hoeven er niet veel te zijn. Als je aan twee kanten twee keer een half maantje zet, dan heb je al heel erg dat fingerwaves gevoel.

Die schuifjes kun je er weer uithalen maar je kunt ze ook laten zitten. Dat is best juist heel cool. Dan combineer je twee trends met elkaar, namelijk die van de haaraccessoires met die van de fingerwaves. Je kunt de halve maantjes dus aan twee kanten doen, maar ook alleen aan één kant als je scheiding heel schuin is. Dan is dat de eyecatcher en doe je de rest lekker achter je oren, en maak je van achteren een mooi klein knotje of een mooie staart. Fingerwaves zijn trouwens ook leuk met kort haar.

Met dank aan Floor Kleyne, @floorkleyne. Floor Kleyne wordt vertegenwoordigd door HOUSE LOUIS

Klik hier voor onze tutorial fingerwaves