Februari… Lente in je hoofd. 5 Tips om er iets mee te doen

Februari is een maand die – laten we eerlijk zijn – niet om door te komen is! Achtentwintig, negenentwintig winterse dagen. Gelukkig schenkt de natuur ons deze maand al wel de eerste tekenen van de lente. Het is langer licht, de sneeuwklokjes steken hun kopjes boven de grond. De bloemist komt om in de tulpen en de zon lijkt aan sterkte te winnen. Allemaal kleine voorboden van het voorjaar.



Vind je het gek dat we ons, ook al is het nog hartje winter, al stiekem op de lente gaan verheugen? Dat we wegdromen bij het zien van een sneeuwklokje of een tulp? Maar je kunt meer doen dan alleen maar dromen. Zit deze februarimaand nu eens niet passief uit, maar maak er iets van. Hier zijn onze ideeën…

Schrijf je in bij de sportschool

Bereid je lichaam voor op de lente. Straks wil je toch met een strak lijf ten tonele verschijnen? Februari is dé maand om eens heerlijk te gaan sporten. Loop die kilootjes eraf, werk aan een strakke buik, gooi al je energie in de strijd. Je zult de kou niet eens meer voelen! En tijdens die dertig minuten op de loopband zie je jezelf in gedachten natuurlijk al met een strak lijf in bikini aan het strand.

Koop iets uit de nieuwe zomercollecties dat je nu al aankunt

Er zijn zoveel leuke kledingstukken in de nieuwe zomercollecties die je nu al aankunt en die je al een heerlijk lentegevoel bezorgen. Een spannend topje voor onder je blazer, een broek die licht van kleur is voor onder je dikke wintertrui. Een schattig lentejurkje combineer je met een dik vest, dikke wollen kousen en een paar warme laarzen. En vooral met de nieuwste spijkergoedcollecties kun je nu al uit de voeten. Met een beetje creativiteit ben jij alvast in lentestemming!

Begin een nieuwe hobby

Iets doen wat je altijd voor onmogelijk had gehouden, geeft zoveel positieve energie. En dat heb je deze koude wintermaand echt hard nodig. Trek daarom nu de stoute schoenen aan en schrijf je in voor die cursus. Je zult zien dat je maand er direct zonniger op wordt!

Tulpen…

Verwen jezelf met een supergrote bos tulpen. Zet het huis ermee vol. Overal waar je maar wilt. In de huiskamer, in de badkamer, in de slaapkamer. Het voorjaar is in aantocht – ook al duurt het nog wel even – maar jij mag dat best al vieren.

Voorjaarsschoonmaak

Een grote voorjaarsschoonmaak, ook al is het nog maar februari, zorgt voor een opgeruimd en zonnige gevoel. Ruim je klerenkast op, boen de keuken glanzend schoon, geef de vloer een sopje (liefst met een schoonmaakmiddel met een bloemig geurtje), was de vitrages, gooi de ramen even open… De wereld zal er heel anders uitzien!

Reisjes kijken op internet

En waarom zou je niet alvast wat reisjes kijken op internet? Misschien stuit je wel op een vroege voorjaarsaanbieding. Of misschien doe je ideeën op voor de zomer. Het gaat er niet om dat je boekt. De zonnige beelden op je schermen geven je in ieder geval alvast een warm en zomers gevoel.