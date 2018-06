Fashion Week. If looks could kill… Deze buitenaardse wezens moet je zien!

Als je al 20 jaar de Fashion Weeks volgt dan heb je zo ongeveer alles gezien. Tenminste dat dachten wij. Maar we vergisten ons. Er zijn nog dingen die ook ons aangenaam verrassen en waar je weer helemaal enthousiast van wordt. Zo inspireerde de look bij Frankie Morello ons tot een ‘creepy’ short movie.

De look was ronduit AMAZING! De modellen staren ons aan met uitdrukkingsloze blauwe ogen. Dit effect is verkregen met gekleurde contactlenzen. Het haar van de meisjes is bijeengehouden in een heel strakke paardenstaarten. Geen haartje zit op de verkeerde plek. De heren hebben een zijscheiding en ook hun haar is glad geföhnd. Om het op z’n plek te houden, hebben de kappers het afgedekt met een papieren strook die vlak voor de show zal worden verwijderd.

De make-up van de modellen versterkt de wezenloze blik in hun ogen. Ze dragen twee paar nepwimpers, één paar onder en één paar boven het oog, en de ogenleden zijn zilvergekleurd.

Het thema van deze show laat zich gemakkelijk raden. Het is futuristisch en neemt ons mee de ruimte in. Het bevat ook een trieste noot: we zitten zo vaak en lang op ons mobieltje dat de glans langzaam maar zeker uit onze ogen verdwijnt…

Bekijk onze video en de foto’s! Geniet ervan.

