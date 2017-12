Met Face Yoga wordt je gezicht jaren jonger! – Interview met Fumiko Takatsu

Geef jij bakken met geld uit aan anti-rimpel en anti-aging crèmes, blijf dat dan vooral doen. Het is belangrijk dat je je huid goed verzorgt. Maar als je denkt dat je enkel en alleen met voedende crèmes de verwoestende (sorry, voor dit dramatische woord!) invloed van de zwaartekracht te lijf kunt gaan, dan zul je bedrogen uitkomen (en wellicht zelfs fillers en andere cosmetische ingrepen in overneming gaan nemen).

Dit is slecht nieuws, we zijn het met je eens, maar we hebben ook goed nieuws voor je. (Zet de gedachte aan fillers maar weer van je af.) Er is namelijk een methode om verslapte kaaklijnen en oogwallen te bestrijden. Want net zoals je van het regelmatig trainen van je buikspieren een strakkere buik krijgt… zo kun je je gezichtsspieren trainen en strakker maken!

Iedereen weet van het bestaan van gezichtsspieren, maar vaak genoeg beseffen we ons niet dat ook deze spieren te lijden hebben van de tand des tijds en de zwaartekracht. Stel nu eens dat je die gezichtsspieren die schuilgaan onder de gezichtshuid die je zo trouw verzorgt, fit en sterk zou kunnen houden door ze regelmatig te trainen. Volgens expert Fumiko Takatsu is dat mogelijk en heeft het trainen van de gezichtsspieren een positief en verjongend effect op je uiterlijk. Sinds 2006 legt Fumiko zich toe op de Face Yoga methode, een dagelijkse training van de gezichtsspieren. Fumiko is Japans, ze leeft sinds een paar jaar in Californië, heeft meerdere boeken op haar naam staan en update en inspireert haar publiek via haar website.

Wij interviewden Fumiko en vroegen haar om ons uit te leggen wat we kunnen doen om ons gezicht jonger te doen lijken en de huid te verstevigen.

Hoeveel tijd moeten we per dag aan Face Yoga wijden om de beste resultaten te krijgen?

Fumiko Takatsu: De resultaten van Face Yoga hangen niet zozeer af van de tijdsduur van je dagelijkse training, het is belangrijker dat je met regelmaat traint. Als je 2 weken achter elkaar elke dag traint, dan zul je de eerste veranderingen gaan zien. Maar zou je een indicatie van de duur van je training willen hebben, dan zou ik zeggen dat je elke dag minimaal 10 minuten moet trainen. Voor de beste resultaten zou ik aanraden om twee keer per dag 10 minuten de oefeningen te doen: ’s morgens om je gezichtsspieren wakker te maken en ’s avonds om je spieren te ‘resetten’.

Waarom besteden mensen zoveel aandacht aan hun lichaamsspieren en komen de gezichtsspieren eigenlijk nooit aan bod?

Fumiko Takatsu: We groeien niet op met het idee dat er ook gezichtsspieren zijn die, net zoals onze lichaamsspieren, getraind moeten worden om ze te onderhouden. We leven allemaal in de veronderstelling dat als we maar goede crèmes gebruiken of cosmetische ingrepen laten het doen het allemaal wel goed komt met die verslapte kaaklijnen en oogwallen. Het is mijn wens om mensen bewust te maken van de aangeboren capaciteit en potentie die we hebben om onze huid op een natuurlijke manier te verstevigen en te verbeteren.

Hoe heb jij ontdekt dat het trainen van je gezichtsspieren de ‘oplossing’ is om zonder hulp van buitenaf (injecties en cosmetische ingrepen) mooi ouder te worden?

Fumiko Takatsu: Ik ontwikkelde de Face Yoga methode na een ernstig auto-ongeluk op mijn 37ste. Door het ongeluk was de linkerhelft van mijn gezicht uit balans. Ik begon steeds meer verouderingstekens als rimpels, verslapte wangen en ongedefinieerde gelaatstrekken te zien. En dus deed ik wat de meeste vrouwen doen en ging ik op zoek naar oplossingen van buitenaf zoals dure crèmes en anti-aging apparaatjes maar die werkten allemaal maar tijdelijk. Ik wist ook van mezelf dat ik niet aan ingrijpende behandelingen als injecties of chirurgie wilde beginnen, maar ik wilde wel een duurzame en krachtige methode vinden om de veroudering in mijn gezicht zoveel mogelijk te bestrijden. En zo kwam ik op een onderwerp waar in het verleden nog maar weinig over gezegd was: gezichtsoefeningen.

A post shared by Face Yoga Method (@faceyogamethod) on Dec 4, 2017 at 10:31am PST

Ik begon alle gezichtsoefeningen waarvan ik dacht dat ze goed voor mijn gezicht konden zijn te doen en al snel begonnen vrienden de veranderingen in mijn gezicht op te merken. Veel mensen zeiden me dat ik er ‘anders’ uitzag, en toen begreep ik dat ik hier echt op iets interessants gestuit was.

Denk je dat Face Yoga een toekomst heeft? Begrijpen mensen hoe belangrijk het is?

Fumiko Takatsu: Face Yoga is ondertussen ‘mainstream’ geworden. Het ligt helemaal in lijn met de huidige roep om natuurlijke en organische methodes. Ik weet zeker dat Face Yoga een blijver is! Nadat ik jarenlang deze methode had onderwezen en mijn werk online had gezegd, wist ik dat ik iets moest doen om meer mensen concreter te bereiken. Dat is waarom mijn team en ik uiteindelijk in 2016 een 4 maanden durende Face Yoga Method Teacher Training Certification cursus ontwikkelden.

Vandaag de dag zijn er meer dan 100 gecertificeerde Face Yoga Method teachers in de hele wereld (in meer dan 35 landen) en meer dan 11.000 Face Yoga. Het is opmerkelijk dat veel mensen die deze methode hebben geprobeerd niet alleen uiterlijke veranderingen opmerken maar ook innerlijke ontwikkelingen zoals meer zelfvertrouwen en zelfacceptatie. Toen ik in 2005 in Japan met de Face Yoga methode begon had ik nooit gedacht dat het zoiets groots zou worden. Gezichtsspieren trainen is een norm geworden voor mensen die zich bewust zijn van zowel hun geestelijke als lichamelijke gezondheid.

Met dank aan Fumiko Takatsu. Wil je meer weten over de Face Yoga methode, klik dan hier https://faceyogamethod.com

Door: Costanza Cristianini

