Make-up trends winter 2018 2019. Zo ziet de ‘nieuwe’ eyeliner eruit!

Eyeliner is niet zomaar eyeliner. Het klassieke zwarte lijntje onder het oog kan allerlei vormen aannemen en is aan modes onderhevig. De make-up trends voor herfst winter 2018 2019 laten een interessant beeld van de eyeliner zien. De vormen lopen uiteen van kleine ‘vleugeltjes’ tot ‘lusjes’ bij de ooghoeken. Maar ook de klassieke zwarte eyeliner doet weer volop mee. En het fijne is: de eyeliner voor herfst winter 2018 2019 is fool proof! Want de make-up artiesten van MAC Cosmetics mag het er best ‘home made‘ uitzien.

Eigenlijk mag je met je eyeliner alle kanten op. Je mag je hele oog met een zwart kohlpotlood omlijnen voor een retro look. Maar je mag er ook een grungy touch aangeven door het kohlijntje niet al te strak te maken. Je mag zelfs voor een aarzelend of onderbroken lijntje gaan. Als er maar een idee achter zit.

En verder gaan we dit seizoen weer volop aan de slag met vloeibare eyeliner, stift eyeliners en cake/gel eyeliner (uit een potje). Deze eyeliners zijn heel geschikt voor strakke lijntjes maar ook voor spannende vormen zoals de twee wings en de lusjes die je op de foto’s ziet.

Bekijk de foto’s van de eyeliners maar eens en laat dan je fantasie gaan!

Klik hier voor een overzicht van de make-up trends voor herfst winter 2018 2019