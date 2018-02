Esthers column. Het leven met een knipoog

Lieve Lezers,

Via deze column verwelkom ik jullie graag met een knipoog. ;-) Het is niet dat ik jou niet serieus neem, maar doe dat vooral niet te veel bij mij.

Mijn stukjes zijn uit het hart geschreven en soms een tikkeltje overdreven. Of ik kom uit een verrassende invalshoek, met een opmerkelijke gebeurtenis of ik vertel over een ‘must-see’ bezienswaardigheid uit mijn geliefde woonplaats Leiden. Maar nog vaker gaan mijn stukjes over het alledaagse, waarin je ongetwijfeld situaties zult herkennen… meestal grappig of hilarisch, een enkele keer pijnlijk of ongemakkelijk. Maar wees gerust, lees met een lach, en vooral…. met een knipoog. ;))

Daarnaast inspireer ik je graag om net als ik vol verwondering naar het leven te kijken en al het moois ervan in te zien. Ook al heb je eveneens geen huisje, boompje, beestje en droom je immer nog van de prins of prinses (!) op het witte paard… Er is altijd iets bijzonders wat jouw pad doorkruist of lichtpuntjes om blij van te worden. In elk geval heb ik ervaren dat geluk als kleine vonkjes zomaar kan opdoemen…

Deze vonkjes gaan van mens tot mens of ze komen van een stralende zon. Je hoort ze in muziek en ze zijn verstopt in je lievelingschocola… Maar kijk vooral eens goed in de ogen van je vrienden, familie, buren, collega’s of van wie dan ook… Want vonkjes ontstaan vooral daar als iemand een lieve knipoog naar je maakt. :-)

Ik wens jullie veel leesplezier!

Liefs van Esther uit Leiden

Door Esther, diëtiste, oprichter van Opdieet.nl. Esther houdt van lekker eten, lezen én schrijven. In deze column schrijft ze ‘met een knipoog’ over de alledaagse dingen van het leven.

