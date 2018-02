Esthers column. Het leven met een knipoog. Allemaal minister President

Allemaal minister President – Wellicht verbaast het je, maar we zijn allemaal minister President. Dat over ons eigen lijf en leden. Want in feite vormt ieder mens een kleine maatschappij, waarin het soms aardig polderen is. En schipperen, want onze maag en darmstelsel zijn als een grote haven. De lever is een chemische fabriek, terwijl de nieren de vuile was afvoeren door als een zuiveringsinstallatie te werk te gaan. Ons vet is een eindeloze voorraadkast en de spieren zijn krachtbronnen die onze machines (handen) en wielen (de benenwagen) aansturen onder toezicht van twee blauw, groen of bruin gekleurde uitkijkposten. Tussen dit landschap door kringelen talloze vaatjes zoals wij die kennen als kreekjes en rivieren.

En de inwoners? Dat zijn onze miljoenen hersencellen…. Soms een stelletje ongeregeld, verdeeld of juist eensgezind, maar bovenal jouw raadgevers.

En jij? Als een president huis je in het hart van de maatschappij, waarin je zo goed en zo kwaad als het kan jouw politiek bedrijft. En het mooie is, welke kleur je ook kiest of bekent, met slechts 1 zetel blijft dat altijd jouw kleur. :-)

Door Esther Mesman, diëtiste, oprichter van Opdieet.nl. Esther houdt van lekker eten, lezen én schrijven. In deze column schrijft ze ‘met een knipoog’ over de alledaagse dingen van het leven.

