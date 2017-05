Het einde van een relatie doet oneindig veel pijn. Wat je wél en niet moet doen

Het einde van een liefdesrelatie is traumatisch. Het idee dat je je partner voorgoed kwijt bent, is ondraaglijk. Je wereld staat op z’n kop.

De eerste dagen zijn het moeilijkst en dat geldt voor beide partners. Natuurlijk ligt het gecompliceerder voor de partner die verlaten is omdat die een beslissing moet ‘ondergaan’ en het maar te accepteren heeft. Vaak heeft de ‘verlaten’ partner nog sterke gevoelens voor de ander en dat verhevigt de pijn. Soms dringt het in de eerste dagen niet eens door wat er gebeurd is, en bestaat er nog hoop dat het toch allemaal wel goed gaat komen, maar is meestal meer fantasie dan werkelijkheid.

Degene die verlaat, die de beslissing neemt, heeft een ‘voorsprong’. Vaak is deze partner al verder in het verwerkingsproces omdat er aan de beslissing een voorbereidende periode vooraf is gegaan. En bovendien heeft deze partner voor zichzelf uitgemaakt dat de voordelen om de relatie te beëindigen zwaarder wegen dan de nadelen. Dit maakt het gemakkelijker maar dat neemt niet weg dat het ook voor de verlatende partner vaak een heel pijnlijke en heftige periode is.

Wat je wel en niet moet doen om de periode na de beëindiging van een relatie zo goed mogelijk door te komen:

Het is heel belangrijk om te proberen om positief te blijven en te focussen op die dingen waar je je goed bij voelt – een wandeling langs de zee, een kop koffie op een terrasje in de zon – en om niet teveel van anderen afhankelijk te zijn. Het is misschien voor het eerst sinds tijden dat je op jezelf aangewezen bent en dat kan soms zelfs bevrijdend voelen. Probeer dingen te doen waar je blij van wordt.

Ga niet klagen, laat de moed niet zakken, isoleer jezelf niet, zoek positieve mensen op, verzorg jezelf. Je mag jezelf niet verwaarlozen! Onderdruk verder je verdriet niet maar probeer dat te contrasteren met positieve, vreugdevolle dingen.

Pas ook op dat je niet in het verleden blijft hangen want dat staat een genezingsproces in de weg en kan je geluk voor de toekomst belemmeren.

Wat je verder ook niet moet doen, is halsoverdekop weer een nieuwe relatie beginnen voordat je het einde van je vorige relatie verwerkt hebt. Dit kan misschien tijdelijk verlichting geven maar het zal niet lang duren voordat de pijn en het verdriet weer terugkomen.

Het is heel belangrijk om eerst goed voor jezelf te zorgen en ook de rust en het plezier terug te vinden van je eigen gezelschap (alleen-zijn kan ook heel fijn zijn). Pas als je rust en vrede met jezelf hebt, kun je gaan denken aan een gezonde en duurzame nieuwe relatie.

Wil jij op de hoogte blijven van de trends en nieuwtjes op Trendystyle? Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief. Klik hier.