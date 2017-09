Het einde van een liefdesrelatie wordt wel vergeleken met rouw. Het is een zwar(t)e periode met verschillende fasen waar je doorheen moet. Misschien is het herkenbaar voor je, misschien ook niet (dat laatste hopen we van harte!). Maar als je op dit moment door zo’n zware after-relationship periode heengaat, dan kan het je wellicht helpen om er meer over te weten. Hieronder vind je vier vragen en antwoorden. We hopen dat je er iets aan hebt.

Het einde van een liefdesrelatie kan wel vergeleken worden met een rouwperiode. Wat staat je te wachten als een belangrijke liefdesrelatie tot een einde komt?

Het einde van een liefdesrelatie brengt enorm veel teweeg. Het voelt als een psychologische wervelwind, een interne orkaan, alsof we geestelijk geteisterd worden door een hevige natuurramp. Opeens storten heden en toekomst in. Verwachtingen vallen weg. Ook het idee dat we van onszelf hadden gevormd stort in. Hetzelfde geldt voor de ideeën die we over de liefde en over relaties in het algemeen hadden. Ook in dat opzicht moeten we al onze ideeën en verwachtingen bijstellen. Wat de oorzaak van de breuk tussen twee geliefden ook is, de emotie die na het einde van een relatie overheerst, is boosheid. Een verborgen boosheid die de emoties beïnvloedt en ons als het ware doet ‘verkillen’. Aan het einde van een liefdesrelatie zijn we koeler gestemd. Dit is een verdedigingsmechanisme. We proberen sterk en ondoorgrondelijk over te komen terwijl we innerlijk trillen en fragiel zijn. En bang. Bang voor dat grote spook dat ‘eenzaamheid’ heet.

Reageren mannen anders dan vrouwen op het einde van een relatie? Of reageren we op dezelfde manier op zo iets ernstigs?

Mannen zijn in de regel kwetsbaarder dan vrouwen, omdat ze niet, zoals de vrouw, de bouw en structuur hebben om te – hoe zullen we het zeggen – ‘bevatten’. Iets bevatten of binnen (de perken) houden is iets typisch vrouwelijks, een karakteristiek die wordt gesymboliseerd door de baarmoeder die tijdens zwangerschap zelfs nieuw leven kan bevatten/omvatten. Mannen vinden het moeilijker om te harmoniseren en om dingen te accepteren. Ze hebben eerder dan vrouwen de neiging om iets waar ze niet mee om kunnen gaan direct te verwerpen. Ze worden scherp, soms zelfs onbehouwen, en brengen hun onrust en angsten mee in de relaties die ze vervolgens aangaan. Vrouwen zijn op dit punt in de regel sterk dan mannen en reageren flexibeler. Ze weten ook beter met een scheiding om te gaan omdat ze als het ware in zichzelf een grens vormen en de persoonlijke eenheid van lichaam en geest terugvinden terwijl de man dit minder gemakkelijk doet en zichzelf door de scheiding van de partner in zekere opzicht soms zelfs gefragmenteerd voelt.

Een veel gehoord advies aan iemand die net een scheiding/beëindiging van een relatie achter de rug heeft is om de draad weer op te pakken en snel weer een relatie aan te gaan. Is dat een goed advies?

Het is een heel slecht advies. Het lijkt wel of we na het einde van een relatie direct weer volledig in het leven moeten staan en gelijk weer moeten gaan daten om aan de ander te laten zien dat we relaties kunnen aangaan en in stand kunnen houden. Alsof een relatiebreuk met falen te maken heeft. Alsof een of allebei de partners gefaald hebben. Maar dat is natuurlijk niet zo. Als een relatie tot een einde loopt en de aftiteling in beeld komt, dan is het belangrijk om een pauze voor jezelf in te lassen, om tot jezelf te komen, om in het gezelschap van jezelf te verkeren, om jezelf echt en goed te leren kennen, te herontdekken, zodat je uiteindelijk weer verliefd op jezelf wordt. Pas dan kun je langzaam maar zeker aan een nieuwe relatie gaan denken. Je moet de tijd nemen om negatieve emoties te laten wegebben zodat er weer ruimte is voor positieve emoties. Alleen positieve emoties maken de weg vrij voor liefde voor anderen. En daar ben je pas aan toe als je zelf voelt dat het moment daar is om liefde te geven en te ontvangen zonder iets te verwachten maar door moment voor moment een nieuwe relatie op te bouwen, in het heden en niet in de toekomst.

Wat is dan het advies aan al die mensen die aan een gebroken hart lijden?

Mijn advies is om de tijd die je na het einde van een relatie alleen doorbrengt te gebruiken om jezelf beter tot zijn recht te laten komen. Om nieuwe dingen in jezelf te ontdekken. Een artistiek talent, een voorliefde voor kunst, voor sport. Misschien ontdek je wel een nieuwe levensstijl die je nieuwe prikkels kan geven, vooral nu je de dingen in een nieuwe context beleeft. Deze periode kan je helpen om je een beter beeld van jezelf te vormen, van je dromen en je wensen. Het advies is dus om bij jezelf te beginnen. Breng je sterke punten in kaart. Het zijn die punten die je zullen helpen om een nieuwe relatie op te bouwen. Een nieuwe relatie die anders zal zijn dan die daarvoor en die je met een sterker bewustzijn zult beleven. Die je op een nieuwe manier zult benaderen en die je vast en zeker heel veel goeds zal brengen.