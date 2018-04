Eigenschappen-horoscoop van het sterrenbeeld Ram. Zo zit de Ram in elkaar

Vandaag hebben we het over het sterrenbeeld Ram. Iedereen die geboren is tussen 21 maart en 19 april valt onder dit intrigerende sterrenbeeld. De Ram is het eerste teken van de dierenriem of zodiak. Dit sterrenteken ondervindt veel invloed van Mars. De Ram valt onder het element Vuur. Als je een Ram bent, behoor je dus tot het Vuurtype.

Mensen die geboren zijn onder het sterrenbeeld Ram hebben een sterk karakter. Ze gaan recht op hun doel af en zijn eerlijk. Ze houden niet van valse personen, doorzien ze meteen en mijden ze. Een minder goede eigenschap is (misschien) dat ze heel impulsief kunnen zijn en zich halsoverkop ergens in kunnen storten, met alle (positieve of negatieve) gevolgen van dien. Ze zijn ongeduldig en houden er niet van om twee keer dezelfde uitleg aan te horen. Als ze iets niet begrijpen, laten ze het zitten, maar gezien hun intelligentie, komt dit zelden voor. In de regel behalen Rammen zowel in de studie als op het werk goede resultaten.

Dankzij de invloed van Mars zijn Rammen actieve personen en natuurlijke leiders. Ze zijn niet bang om nieuwe wegen te bewandelen, ook niet als die nog niet door anderen verkend zijn. Dit trekt de aandacht van omstanders en daarom hebben ze altijd mensen om zich heen die hen volgen en steunen als ze weer eens een idee of plan in hun hoofd hebben.

In de liefde houdt de Ram van vrijheid. Zet ‘m of haar niet in een kooitje! De Ram is alleen trouw als hij of zij een unieke persoon aan zijn of haar zijde heeft, want een Ram heeft snel genoeg van relaties zonder passie.

Historische personages die onder het sterrenbeeld Ram zijn geboren: Carlo Magno, Leonardo Da Vinci, Vincent Van Gogh, Johann Sebastian Bach.

Celebrities die onder het sterrenbeeld Ram zijn geboren: Steve Mc Queen, Lady Gaga, Sarah Jessica Parker, Elton John, Mariah Carey.

Schrijf je in voor de gratis Trendystyle nieuwsbrief: Mode, beauty en trends