Vandaag hebben we het over het sterrenbeeld Kreeft. Iedereen die geboren is tussen 21 juni en 22 juli valt onder dit zorgzame sterrenbeeld. Het sterrenbeeld Kreeft wordt beheerst door de Maan en het wordt geassocieerd met het element Water.

Kreeften zijn over het algemeen huiselijk ingesteld. Ze hechten veel waarde aan familie en alle sentimenten die daarbij horen, en ze zijn gehecht aan hun spulletjes. Hun huis is een gezellig nestje waar ze zich graag terugtrekken. Ook als ze veel reizen, zoeken ze altijd een veilig plekje, een basis waar ze naar kunnen terugkeren. Net zoals de Kreeft vaste plekjes opzoekt, zo heeft de Kreeft ook graag steeds dezelfde mensen om. Kreeften hebben daarom heel stabiele en langdurige relaties. Het zijn trouwe vrienden en ze hebben een sterk inlevingsvermogen. Ze zijn altijd beschikbaar om te helpen, of het nu om een vriend of vreemde gaat.

Mensen die onder het sterrenbeeld Kreeft geboren zijn, zijn vaak de spil van het gezin. Ze zijn goed in het vermijden van conflicten, niet uit lafheid maar uit liefde voor harmonie en eensgezindheid.

De invloed van de Maan maakt van Kreeften soms wispelturige wezentjes met een sterk wisselend humeur. Ze zijn emotioneel en kunnen zwak overkomen, maar als het erop aankomt zijn ze ijzersterk.

Kreeften houden van lekker eten, het zijn optimale gourmands en ze zijn dol op sterrenrestaurants.

Historische personages die onder het sterrenbeeld Kreeft zijn geboren: Emily Brönte, Enrico VIII, Franz Kafka, Ernest Hemingway, Lady Diana.

Celebrities die onder het sterrenbeeld Kreeft zijn geboren: Meryl Streep, Tom Cruise, Giorgio Armani, Tom Hanks, Elon Musk.