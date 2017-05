Een kort kapsel om verliefd op te worden

Dit korte kapseltje is zo schattig. Misschien iets voor jou?



Zin in een nieuw kapsel? Dit is een haarcoupe die kort maar toch heel vrouwelijk is. Het haar is net onder de oren vrij recht afgeknipt. Alleen in de punten zit wat beweging.

De hoogblonde kleur maakt het bijzonder.

Het kapsel laat zich heel gemakkelijk stylen. Voor de zomer is het een ‘wash & go‘. Er mag best wat krul of slag in zitten. Voor een avondje uit of ee n nette look maak je het steil en draag je het in een zijscheiding. Tot slot duw je het haar achter je oren. Dat is eigenlijk dé truc: juist die vrije oren maakt deze look lekker vlot!

