Een boek voor hoofdpijnlijders

‘Alles over hoofdpijn en aangezichtspijn’ van Prof. dr. M.D. Ferrari en dr. J. Haan is een boek dat elke hoofdpijnpatiënt zou moeten kennen, en lezen natuurlijk.

Bijna iedereen heeft wel eens hoofdpijn gehad en minstens een derde van de bevolking boven de twaalf jaar heeft er zelfs regelmatig last van. Het is dus een echte ‘volksklacht’. Hoofdpijn is geen ziekte op zich, maar een klacht die bij een groot aantal bekende – maar ook nog onbekende – aandoeningen kan optreden. En juist omdat er zo veel hoofdpijnsoorten zijn, zien veel patiënten (en helaas ook dokters) vaak door de bomen het bos niet meer. Wat voor soort hoofdpijn is dit? Wat is de beste behandeling?

Om orde te scheppen in deze ‘chaos’ beschrijft ‘Alles over hoofdpijn en aangezichtspijn‘ op systematische wijze het hele spectrum van hoofdpijn. Van hoofdpijn bij ernstige ziektes, zoals een tumor of een bloeding, tot goedaardige hoofdpijnsoorten zoals migraine en clusterhoofdpijn, die overigens de kwaliteit van leven van de patiënten ernstig kunnen beperken.

‘Alles over hoofdpijn en aangezichtspijn‘ is een volledig herziene en uitgebreide opvolger van een hoofdpijnboek uit 2007 van dezelfde auteurs, waarvan 20.000 exemplaren zijn verkocht. Het besteedt uitgebreid aandacht aan de talrijke nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de diagnose en behandeling van hoofdpijn.

Prof. dr. M.D. Ferrari is hoogleraar neurologie in het LUMC te Leiden en gespecialiseerd in hoofdpijn. Hij ontving in 2009 de NWO-Spinozapremie en onder zijn leiding wordt hoofdpijnonderzoek gedaan, van basaal onderzoek (genetica, muismodellen) tot geneesmiddelenonderzoek bij patiënten.

Dr. J. Haan is neuroloog in het Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp/Leiden/Alphen aan den Rijn en is ook gespecialiseerd in hoofdpijn. Hij werkt parttime in het LUMC als hoofdpijnonderzoeker, vooral op het gebied van genetica en clusterhoofdpijn.

Alles over hoofdpijn en aangezichtspijn

Door: Prof. dr. M.D. Ferrari en dr. J. Haan

Paperback, 392 pagina’s

Prijs: € 24,99

ISBN: 978 90 446 3577 5

Schrijf je in voor de gratis Trendystyle nieuwsbrief: Mode, beauty en trends